Lizbeth Rodríguez rompe en llanto y piensa dejar Exponiendo Infieles

Ciudad de México, México

La popular chica Badabun Lizbeth Rodríguez rompió en llanto tras salir en un especial por el Día San Valentín para Exponiendo Infieles en YouTube.

La conductora del programa tomaría una drástica decisión ya que se encontró con una dura realidad al descubrir a una pareja infiel.

El 14 de febrero Lizbeth Rodríguez sorprendió a dos enamorados que posaban para las fotos oficiales del día de su boda. Como de costumbre se acercó a los jóvenes y les ofreció 500 pesos a cada uno para revisar su celular.

Lizbeth inició con la chica descubriendo que mantenía conversaciones privadas con su amigo homosexual, pero no había infidelidad. Todo cambio al revisar el móvil del prometido, quien se mostró muy nervioso.

En los mensajes y redes sociales del futuro esposo, la chica Badabun descubrió que él engañaba a su pareja con su prima, ya que habrían mantenido encuentros sexuales, según se leyó en los mensajes. Esto provocó una fuerte pelea entre ambas mujeres y la ruptura definitiva de la pareja poco antes de su boda.

Después Lizbeth Rodríguez se sintió muy afectada al ver a la novia se iba del lugar llorando por la traición. Por esto fue que pidó disculpas a sus seguidores a través del canal de YouTube, donde terminó con unas palabras que generaron preocupación entre sus fans.

"Yo me siento muy mal, me duele haberle provocado ese dolor a ella. Me arrepiento muchísimo, estoy muy preocupada, no quiero que hagan ninguna locura, voy a tratar de no ser tan imprudente", manifestó la modelo, quien al final del vídeo aceptó que todo terminó fatal. "Lo siento, acepto la culpa, si creen que me pasé, estoy dispuesta a terminar con esto", sentenció la figura de Badabun.