Más de 1,300 enfermos por dengue se registran en Cortés

San Pedro Sula, Honduras

El dengue sigue acechando y ganando terreno. En lo que va del año en el departamento de Cortés se reportan 1,385 casos de esta enfermedad vírica.

Reunión La ministra Alba Flores se reunió ayer por la tarde con el alcalde de SPS Armando Calidonio y con los de la Zona Metropolitana del Valle de Sula en donde dieron a conocer las acciones que se ejecutan en el departamento para el combate del dengue.

Ante el incremento de casos, la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) se reunió de emergencia para tratar el tema de la prevención.

La zona norte es la más afectada por la enfermedad y aunque la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, aseguró ayer que no hay emergencia, la realidad es que a los hospitales siguen llegando pacientes con dengue.

La ministra informó que hay 1,600 casos a nivel nacional y que en comparación al año pasado se han incrementado en un 56%.

“Vamos a hablar de una alta incidencia. No estamos en este momento declarando emergencia porque todavía estamos en la capacidad de dar respuesta a las necesidades que se están presentando”, aseguró Flores.

Salud retomará y replanteará el plan que han elaborado ante la incidencia de la enfermedad.

“Tenemos mucho temor que esto pueda repercutir en las muertes de los ciudadanos y el abordaje es enfocado más a la prevención, la Secretaría de Salud está trabajando en campañas, en la fumigación de los barrios y colonias, visitas domiciliarias y en los hospitales estamos abasteciéndolos de insumos para que cuando llegue la población pueda tener una respuesta”, aseguró la funcionaria.

Esta semana dos niños murieron a causa de dengue grave. Una de las víctimas es Lina Marisela Valle (de 9 años), quien residía en el municipio de San Francisco de Yojoa y el otro es el pequeño Justin Armando Pineda Cárcamo (de 7), residente en la colonia Las Torres de Choloma.

“Las muertes que tenemos registradas seguimos diciendo que son sospechosas, son dos las que se nos ha reportado por dengue”.

Casos. En los 11 municipios que comprende la Región de Salud de Cortés se contabilizan 975 casos de dengue y en San Pedro Sula 410. Los municipios de Cortés más afectados son Choloma, Villanueva, San Manuel, La Lima y Santa Cruz de Yojoa.

Ledy Brizzio, directora del hospital Mario Rivas, dijo que están preocupados por la gran cantidad de pacientes que atienden en el hospital. Desde octubre del año pasado se notó el incremento de las atenciones por esta enfermedad en el Rivas. En 2018 cerraron con 907 pacientes diagnosticados con dengue grave y 400 con el denominado no grave. En las primeras seis semanas de 2019 se han atendido a 510 infectados con dengue grave y 92 sin signos y síntomas de alarma.

“Llegan en procesos avanzados de la enfermedad, no se les detecta a tiempo, tenemos bastantes referidos de las clínicas privadas. La población no está atendiendo las medidas de prevención”, dijo.

Detalló que el 83% de los pacientes son menores de 18 años, por lo que se habilitó una sala especial para atenderlos. Semanalmente están llegando 97 nuevos casos con esta enfermedad viral.

Mario Canahuati, presidente de la AHM, dijo que en comparación al año pasado en donde se reportaron tres muertos por dengue, en este año ya van seis. “Hasta este momento ha tenido un impacto limitado en la maquila, pero lo que vemos es un crecimiento de casos que si no se toman las acciones correspondientes vamos a tener un problema social y económico.

Nuestro propósito es crear conciencia dentro de las empresas con bocetos y programas de educación”, dijo.

