Maity Interiano: Estar nominada para entrar a los 50 más bellos ya es un triunfo

San Pedro Sula, Honduras.

La hondureña Maity Interiano continúa conquistando nuevos terrenos en su carrera profesional como presentadora en Estados Unidos, un ejemplo de esto es su reciente candidatura para ser parte de los "50 más bellos de People en Español" 2019.

La estrella de Despierta América (Univision) compite con otras tres celebridades - Jacqie Rivera, Alexa Dellanos y Migbelis Castellanos - por el voto de los fanáticos, quienes serán los que decidirán cuál será la ganadora que tendrá el honor de estar entre los más bellos.

Maity, quien aspira estar en una de las listas más exclusivas de la farándula internacional, se sinceró con LA PRENSA y nos comenta cómo recibió esta noticia.

¿Cómo te sientes al saber que tiene posibilidades de entrar a los "50 más bellos de People en Español"?

Muy halagada, pero sobre todo agradecida. Esta es una lista muy cotizada y que hayan pensado en mí, recibo la nominación con mucha humildad y gratitud.

¿Cuál fue tu primera reacción al enterarte?

¡WOW! Mi jefa fue quien me avisó y por segundos pensé que se había equivocado, pero al leer el artículo publicado por la revista vi que era cierto y que formar parte de esta lista estaría en manos del público y de sus votos.

¿Cómo llegó la oportunidad de estar entre "los más bellos"?

Fueron los editores de la revista People en Español quienes me escogieron. Pero agradezco que hayan pensando en mí y solo el hecho de estar nominada ya es un triunfo.

¿Qué opinan tus amigos y familiares sobre la posibilidad de aparecer en la exclusiva lista de celebridades?

Todos están muy contentos e ilusionados. Como siempre mi familia y amigos me apoyan al 100%.

¿Cómo defines la belleza?

La belleza creo que va más allá de la apariencia física, es un conjunto de cualidades, valores y actitud hacia la vida y las personas que nos rodean. Más que bella, me siento feliz, plena, agradecida y viviendo uno de los mejores momentos de mi vida.

Una persona bella es quien tiene paz interior, la habilidad de compartir y tratar a todo tipo de personas, es compasiva, feliz, adaptable, sincera, transparente y segura/o de si misma.

¿Cuál cree que es tu mejor atributo?

Mi sonrisa y que soy la misma persona delante y detrás de cámara, aquí o allá.

- Maity Interiano como profesional -

¿Cuál es la clave de tu éxito?

Perseverancia y sacrificio. Aunque no ha sido fácil, nunca me he dado por vencida. Al contrario, siempre enfocada y persistente. Me preparo lo mejor posible y lucho incansablemente.

¿Al graduarte pensabas quedarte en EEUU ejerciendo el periodismo?

Siempre fue un sueño poderme abrir campo y ejercer mi carrera en Estados Unidos y en una empresa como Univision.

En el futuro, ¿Te gustaría ejercer el periodismo en Honduras?

Honduras es parte de quien soy, viví una infancia inolvidable y me encantaría continuar haciendo proyectos acá (mi país) .

A nivel profesional y en tu vida personal ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado enfrentar en EEUU?

El estar sola y lejos de mi familia; esto ha sido lo más difícil, pero lo que me ha hecho crecer, (ser más) segura de mi misma y valorar todo lo que la vida me da y tengo.

- Maity Interiano detrás de cámaras-

¿Estás completa o te falta algo?

Estoy muy feliz, satisfecha y agradecida, pero claro que siempre hay sueños y metas por cumplir y realizar. Me gustaría seguir creciendo con mi proyecto de MaityontheGO, tener mi propio programa, y en lo personal casarme y ser mamá.

¿Tienes un amor platónico?

¡Claro! El actor Jake Gyllenhaal

¿Hay alguien que te guste en el medio?

Aparte de Jake, me gusta Miguel Ángel Silvestre

¿Qué le dirías a las niñas y jóvenes hondureñas que aspiran a una carrera en los medios de comunicación?

Que se preparen y recuerden que ser periodista es una gran responsabilidad y compromiso. Que es una carrera de mucho sacrificio pero con muchas satisfacciones.

Todos a votar por Maity

Recuerda votar por Maity Interiano para que pueda convertirse en la primera hondureña en ser parte de la exclusiva lista de los 50 más bellos de People en Español.

Puedes votar por ella entrando al enlace: Elige a tu bello, ve al final del artículo y vota por Maity dando click en el botón de "me gusta" que aparece sobre su foto.