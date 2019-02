Senado de EEUU aprueba acuerdo para evitar cierre del gobierno

Washington, Estados Unidos.



El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves el proyecto presupuestario para el presente ejercicio fiscal que, de ser respaldado en la Cámara de Representantes y ratificado por el presidente Donald Trump, evitaría un nuevo cierre administrativo.



La aprobación de estos presupuestos, que contaron con los votos a favor de 83 senadores y la oposición de otros 16, incluye una partida específica de 1,375 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México, lejos de los 5,700 millones reclamados por Trump.



Pese a que el propio Trump había declarado no estar "contento" con esta solución, la Casa Blanca confirmó este jueves que el mandatario finalmente sancionará la ley presupuestaria, pero también declarará el estado de emergencia para obtener los fondos restantes para el muro sin necesidad de la aprobación del Congreso.



La propuesta incluye una partida de unos 1,375 millones de dólares para construir unos 88,5 kilómetros de muro en la frontera con México, contempla la contratación de 200 agentes fronterizos y de 50 nuevos jueces migratorios, y destina 414 millones de dólares para ayuda humanitaria.



Legisladores de ambos lados de la bancada pactaron esta iniciativa con la esperanza de que Trump no volviera a actuar como el pasado 22 de diciembre, cuando abocó al país a un cierre de Gobierno al negarse a aprobar la anterior propuesta por considerar que el presupuesto no contemplaba fondos suficientes para el muro fronterizo.



En esta ocasión, no obstante, la propia Casa Blanca se ha adelantado a la votación en las Cámaras y ha emitido esta tarde un comunicado asegurando que el presidente firmará la ley cuando llegue al Despacho Oval.



La decisión de sancionar el presupuesto y declarar la emergencia nacional permitiría al mandatario evitar un nuevo cierre de la Administración federal, y al mismo tiempo acceder a otras partidas del Gobierno para inyectar más dinero en la construcción del muro fronterizo.