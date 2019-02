Bulevar del sur: rastra atropella a pareja que iba en moto, dejando un muerto y un herido

San Pedro Sula, Honduras.



Una rastra atropelló este jueves a una pareja que se conducía en motocicleta causando la muerte al joven que conducía la moto y dejando gravemente herida a una joven.

El fallecido responde al nombre de Harrison Samuel Zaldívar. Por su parte, la dama que lo acompañaba -nombre aún no especificado- presenta fractura en la clavícula, brazo izquierdo, mandíbula, nariz y rodilla izquierda.

Los médicos, según el reporte de prensa, aseguraron que existe un "mal pronóstico".



El Cuerpo de Bomberos de Honduras llegó al lugar para auxiliar a la herida y llevarla a un centro asistencial.



"Lamentable lo que ha pasado con una pareja. Yo camino en motocicleta. La mayor parte de los medios de comunicación nos culpan a nosotros, pero la verdad es que a muchos de los conductores les vale un bledo atropellarnos", expresó un motociclista que presenció el hecho.



El testigo agregó que la rastra iba a meterse a la calle principal, se impulsó, y luego cuando quiso detenerse se deslizó porque el pavimento estaba mojado.



El conductor se dio a la fuga, dijeron los presentes.

La imprudencia de los conductores al volante va en aumento. La mayoría de los accidentes se dan debido a que los motoristas no están atentos al volante, no manejan a la defensiva, utilizan el celular mientras conducen y no respetan las señales de tránsito.



Ever Leiva, jefe regional de la Siat en San Pedro Sula, manifestó que durante el mes de enero hubo cuatro muertos por accidentes registrados hasta el 23 del referido mes, un número menor al de 2018, que hasta esa misma fecha fueron seis.



“En promedio se producen entre 50 a 60 accidentes diarios, pero en la mayoría, las partes concilian y no se registran”, explicó Leiva. Añadió que en caso de los accidentes graves, al responsable se le cancela la licencia por seis meses y, de ser reincidente, por un año.