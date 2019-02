Parejas de músicos hondureños que tocan al son del amor

San Pedro Sula, Honduras

Hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad y aunque muchos festejarán con sus parejas, familia o amigos, otras serán las voces que los deleitarán durante el almuerzo o la cena, por ello seleccionamos a seis parejas de talentosos músicos hondureños que cuentan cómo es compartir este día con su público y otros secretos sobre su vida.

Aunque hoy no podrán celebrar como otras parejas porque, junto a su banda y Liam Rivera, tendrán un especial con canciones de Alejandro Sanz y Luis Miguel en Jardines Café; los esposos recomiendan a las jóvenes parejas que deseen incursionar en este rubro que “sepan que como todo trabajo tiene sus momentos difíciles, pero deben aprender a fortalecerse el uno al otro. A poner a Dios como centro de su vida. Es una ventaja compartir el trabajo con mi esposa porque nos complementamos perfectamente. Lo que a uno le falta al otro le sobra; sin embargo, el mayor sacrificio es nuestra salud porque el desvelo es desgastante. También el tiempo en familia, porque aunque no estamos en los escenarios pasamos ocupados con todo lo relativo al show, o si no pasamos durmiendo por el cansancio”.

Luego de seis meses de verse casi a diario, William pidió permiso a los padres de ella para comenzar una relación con la que se convertiría en la madre de su hija Mila, ahora de siete años. “Era mi cumpleaños y lo escuché hablando con mis padres, me emocioné mucho, pues ya me lo veía venir, pero creí que primero me lo preguntaría a mí, fue muy lindo y formal de su parte”, explica la también estudiante de la carrera de Derecho.

6 Kelly Barahona y Félix Reyes

Rouge Live Music es el nombre de la agrupación conformada por Kelly, Félix y sus cuatro hijos.

La pareja con 19 años de casados relata que se conocieron en el estacionamiento de la escuela de música Victoriano López en una noche de noviembre. “Félix ya había salido y yo le dije a mi amiga Liliana Ferrera (chelista) que él me parecía guapo, pero que era muy creído, ella me dijo que me lo presentaba, pero le dije que no, pues ese día no me sentía muy arreglada, pero ella siempre nos presentó y lo que más me agradó fue que él se mostró interesado en mí, sentí que a pesar de cómo me sentía esa noche, él vio belleza en mí”, manifiesta Kelly, quien es violinista.

Su maravillosa relación y el éxito del dueto que ambos presentaban en diferentes hoteles de la ciudad provocó que sus hijos les acompañaran y aprendieran a amar la música tanto como ellos. “Son cuatro hijos: tres varones y una niña que ya están grandes y ahora forman parte de la banda”, cuentan con emoción al no tener que perderse ningún momento con sus retoños.

Soporte. Hoy, la familia Reyes Barahona se presenta en el bar C Bari del Copantl Hotel & Convention Center.

“Desde siempre ha sido una ventaja trabajar juntos, ya que a los clientes les agrada, siempre han elogiado ese detalle, hasta les parece romántico”, aseguran con mucha confianza y agregan que es normal que las personas que gustan de su música se les acerquen, “quieren una fotografía y hacen elogios a tu trabajo, y en lugar de sentir celos nos provoca orgullo uno del otro”, explican sobre cómo afrontar esas situaciones como músicos reconocidos.

Aunque siempre están ocupados en celebraciones como el 14 de febrero, Día de la Madre, Navidad o Año Nuevo, los esposos siempre encuentran la oportunidad para celebrar anticipadamente o después y sus eventos lo ven como celebrar el doble. “Lo que sí sacrificamos es que no podamos acudir a reuniones de amigos o familiares”, concuerdan.

Enojarse con su pareja hasta por la más mínima tontería es algo normal, y esta talentosa pareja concuerda en que no les afecta a la hora de animar un evento porque “uno aprende a ceder, a no hacer más grande las cosas de lo que son. El perdón, la resiliencia y la empatía son cosas fundamentales y muy saludables ponerlas en práctica en tu día a día”, aconsejan.

Para aquellas parejas de la música que vienen iniciando les recomiendan que “disfruten juntos lo que hacen. Es muy hermoso compartir con tu pareja tu pasión por la música. Siempre hemos sabido separar nuestros gustos personales de música en los eventos, aunque siempre esta tu esencia ahí, pero tenemos gustos muy afines en cuanto a la música y si de música se trata somos muy abiertos a escuchar todo tipo de género”.