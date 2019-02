Trump dice que tiene "un plan B, C y D" para Venezuela si Maduro no se va

Washington, Estados Unidos.



El mandatario de EEUU, Donald Trump, aseguró este miércoles que tiene "un plan B, C y D" para Venezuela en caso de que Nicolás Maduro no abandone el poder y dé el relevo al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino del país suramericano.



En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump fue preguntado sobre si tiene un plan B en caso de que Maduro se quedé en el poder, a lo que el mandatario respondió: "Siempre tengo un plan B, C y D. Yo probablemente tendré más flexibilidad que cualquier hombre en este puesto".



Trump reiteró este miércoles que evalúa "todas las opciones" ante la actual crisis en Venezuela, a la vez que destacó que el gobierno de Nicolás Maduro comete un "terrible error" al impedir que entre al país la ayuda humanitaria internacional.



Trump aseguró que Washington aún no ha decidido si envía tropas a la región, aunque afirmó estar "sopesando todas las opciones".

Al inicio de su encuentro con el mandatario colombiano Iván Duque, Trump lamentó también lo "triste" de la situación en Venezuela, donde Washington reconoce al jefe parlamentario opositor Juan Guaidó como presidente interino.



"Guaidó tiene un fuerte apoyo y nosotros tenemos que darle un apoyo aún más marcado (...) para que pueda llevar a cabo la transición en Venezuela", declaró el presidente estadounidense.

Maduro, que niega las carencias en el país, prohíbe la entrada a Venezuela de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos al considerarla un primer paso para un intervención militar en el país.