Hoy premian los mejores lugares para trabajar de Centroamérica

San Pedro Sula, Honduras.



Más de 450 representantes y ejecutivos de empresas centroamericanas y del Caribe participan hoy en el histórico evento de premiación de los mejores lugares para trabajar en la región, celebrado por primera vez en Honduras en alianza con el Great Place to Work® Institute y la revista Estrategia & Negocios, de Grupo Opsa.



“Para el caso específico de Centroamérica fueron 187 organizaciones las que participaron, de las cuales 153 forman parte de lo que llamamos la “lista” de Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica, este resultado representa la percepción de más de 110,000 colaboradores”, indica Lesslie Pérez de Davidovich, gerente general para Centroamérica y el Caribe de Great Place to Work Institute.



De las 153 organizaciones que forman parte de la lista, el 79% de colaboradores percibe este tipo de liderazgo conductual, mientras que en el lugar diez, el 92% lo percibe.



Al promediar el nivel de satisfacción, los resultados de Honduras en 2018 fueron de 83%. Para Great Place to Work Institute, este componente impacta en los resultados de la operación en la satisfacción al cliente, en cómo la empresa regresa a la sociedad donde vive.



“Esto significa que las personas encuestadas sienten orgullo por la empresa en la que trabajan, por la imagen, por el trabajo que hacen, por el impacto que tienen en la sociedad. Son altamente comprometidos, tienen alto nivel de orgullo en Honduras”, agrega Pérez.



La medición está formada por cinco dimensiones que se basan en valores universales: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo. La segunda herramienta es Culture Audit, que documenta las prácticas, procesos, políticas e iniciativas de capital humano.