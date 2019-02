Defensa del Chapo Guzmán anuncia que apelará sentencia

Nueva York, Estados Unidos.

Los abogados de Joaquín "El Chapo" Guzmán anunciaron hoy que apelarán la sentencia condenatoria, después de conocerse el veredicto del jurado popular que declaró culpable al capo mexicano de todos los cargos de narcotráfico tras más de tres meses de juicio en Nueva York.



"Por supuesto que apelaremos", declaró el abogado defensor Jeffrey Lichtman, acompañado de sus compañeros letrados, Eduardo Balarezo y William Purpura, quienes aseguraron haber "dejado todo en el campo de batalla" para evitar la condena del narcotraficante en los diez cargos que la Fiscalía estadounidense le imputaba.



"Luchamos un montón. Esto es Estados Unidos, y no importa quién es el defensor, todavía tienes que luchar a muerte. No importa lo que piense la gente, el Gobierno, la defensa. Hicimos todo lo que pudimos, pero no fue suficiente", afirmó Lichtman.







"Este es un caso que era, literalmente, una avalancha de pruebas. Tanta que apenas podíamos trabajar con ellas, estaban en otro idioma, era muy complicado", insistió el letrado.



"Ha sido un honor y un placer representar a Joaquín Guzmán, lo digo en serio", zanjó el abogado, para quien su defendido siempre estuvo "feliz, fue educado" durante el tiempo que duró el proceso, un caso que ha considerado "histórico".



Con respecto a la apelación, los abogados aseguraron que todavía necesitan tiempo para digerir la noticia y que a partir de mañana estudiarán su caso en profundidad frente a unos cargos que, a la espera de sentencia del juez, podría ser perfectamente de cadena perpetua.



"Obviamente no estamos de acuerdo con el veredicto pero, como dijo Lichtman, luchamos por Joaquín y él estaba muy consciente de lo que podía suceder. Seguiremos adelante", confirmó Balarezo, que en un comunicado posterior aseguró haberse enfrentado a "obstáculos extraordinarios y sin precedentes" en su defensa, como su confinamiento en solitario, "que afectó su habilidad para ayudar a los abogados de la defensa".





Poco antes de la declaración ante los medios de la defensa, la esposa del Chapo, Emma Coronel, salió de la corte federal acompañada de una de las abogadas que representaron a su marido, después de permanecer impasible mientras el juez del caso leía el veredicto de culpabilidad.

Preguntada por Efe justo antes de entrar a la sala si estaba nerviosa, ella solo respondió: "¿de qué?".



Coronel fue escoltada por diversos miembros de las fuerzas de seguridad mientras una multitud de periodistas y cámaras se acercaron a ella para intentar conseguir declaraciones: "sin comentarios", fue lo único que comentaba su letrada y acompañante.



El Chapo conocerá su sentencia el 25 de junio, tal y como anunció el juez del caso, Brian Cogan, tras el veredicto de culpabilidad del jurado.