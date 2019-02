Guaidó pide ayuda a la OEA para convocar elecciones en Venezuela

Washington, Estados Unidos.

El líder opositor Juan Guaidó, que el pasado 23 de enero se proclamó presidente de Venezuela, pedirá el apoyo de la OEA para la reestructuración del poder electoral y la organización de nuevos comicios en ese país, dijo este lunes Gustavo Tarre, su representante especial ante ese organismo.



"Esta es una visita previa a la solicitud formal que va a formular a la Organización de Estados Americanos el presidente Juan Guaidó para pedir la colaboración de la OEA en la realización del próximo proceso electoral venezolano", explicó Tarre a los periodistas, al confirmar que formalizarán la petición esta semana.





El delegado se entrevistó este lunes con el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, a quien también le expresó el interés de Guaidó de solicitar una misión de observación que garantice que los resultados de una futura elección "tengan la credibilidad de cual han adolecido todos los procesos venezolanos de los años recientes".



"Queremos en primer lugar reconstruir un poder electoral y un mecanismo electoral que sea confiable, que no exista la menor duda de que la voluntad de los electores sea la que se vea reflejada en los resultados", agregó.



Tarre explicó que se iniciará un proceso para elegir a los integrantes de una autoridad electoral independiente, avanzar hacia un nuevo registro de electores y un mecanismo de votación.



Como primer paso, detalló que se deberán elegir las nuevas autoridades, proceso que arrancó con el nombramiento de los comités de postulación para que la sociedad civil presente a sus candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), los cuales deberán ser designados por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



"No hay elección democrática que pueda ser manejada con rectores electorales sesgados", advirtió Tarre, quien anticipó que para empezar este proceso "no hay que esperar a que se vaya" el presidente Nicolás Maduro.

Vea: Venezuela envía militares a la frontera tras llegada de ayuda humanitaria



Tarre defendió que Venezuela necesita "un nuevo tipo de proceso electoral", y en ese contexto destacó que la OEA tiene una "amplísima experiencia" tanto "en ayudar a hacer elecciones como en observar y garantizar la pureza de los votos".



El representante especial aseguró que una vez la OEA reciba la solicitud formal de Guaidó empezará "a hacer los estudios, a manejar las opciones", pero admitió que unas elecciones no se podrían llevar a cabo "en menos de un mes".



"Sabemos que un mes no alcanza, pero va a ser el menor tiempo posible y además con una explicación absolutamente diáfana a todo el mundo, a los medios y a los venezolanos de qué es lo que se está haciendo y por qué se demora un día, dos días, tres días", sostuvo. EFE