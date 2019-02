Fabián Coito le abre las puertas a la selección de Honduras

Montevideo, Uruguay.

Tras lograr la clasificación con Uruguay al Mundial Sub-20, el entrenador uruguayo Fabián Coito regresó este lunes a su país y se refirió a la información de que será el nuevo director técnico de la selección de Honduras.

Diario LA PRENSA conoció desde inicios del 2019 que Fabián Coito asumirá las riendas de la Bicolor en reemplazo de Jorge Luis Pinto, por lo que hoy el estratega charrúa habló en declaraciones a Sport 890 en donde señala que todo indica que no seguirá al frente del equipo celeste.

“Tengo que decidir cuanto antes. Hoy descanso y mañana me pondré a evaluar las posibilidades que existan”, comenzó diciendo el DT.

Y añadió: "Me encantaría dirigir el mundial (en Polonia). Tengo contrato pero existen desafíos. No creo mucho en los ciclos, pero llevo muchos años en la Selección y quizás es el momento para otros entrenadores".

Le abre las puertas a Honduras

Coito indicó que le ilusiona un nuevo proyecto, por lo que con Honduras tendrá el reto de clasificar al Mundial de Catar en el 2022.

"Mi visión es una, pero puede haber otros entrenadores con otras visiones. Los hay muy buenos en Uruguay. He ganado mucha experiencia pero tampoco soy el dueño de la verdad. Eso lo evalúa el maestro Tabárez, que siempre me ha dicho que le gustaría mucho seguir contando conmigo”.

“A veces pasa el tiempo, repetís experiencias y estás sesgado a algo que vos crees y puede no ser la única verdad”, añadió Coito, y aclaró que esta posibilidad “la venía pensando hace tiempo”, más allá de la propuesta de Honduras.

“Ha habido otras propuestas que nunca consideré a mediados de 2018 y a principios de 2019 porque interrumpían un compromiso de trabajo que está por encima de cualquier cosa. Cuando hay opciones que pueden esperar a terminar determinados ciclos de trabajo en los que se respete lo hablado anteriormente, la consideración es muy importante”, dijo.

Fabián Coito se mostró agradecido con la federación hondureña, por considerarlo para asumir las riendas de la H y no ocultó su alegría.

“Que una federación, sea cual sea, me invite a participar con su selección nacional, me parece una gran consideración. Hay que evaluarlo bien y no se puede responder así nomás. Lo mismo pensaríamos nosotros cuando se le ofrece el cargo a un entrenador”, puntualizó