Venezuela envía militares a la frontera tras llegada de ayuda humanitaria

Caracas, Venezuela.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela reforzaron su presencia en la frontera con Colombia luego de que se haya comenzado a almacenar parte de la ayuda humanitaria destinada al país caribeño en la ciudad limítrofe de Cúcuta, aseguró este lunes el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.



"Tenemos la presencia reforzada en toda la frontera, no por el show de la ayuda humanitaria (...) sino por todos los delitos que se cometen y todos los males que vienen de la república de Colombia", dijo Padrino a periodistas tras participar en un acto militar.



El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que se proclamó como presidente interino y fue reconocido como tal por más de 40 países de Europa y América, lidera una operación para hacer llegar a Venezuela ayuda humanitaria enviada por una coalición internacional.





La ciudad colombiana de Cúcuta, que alberga los principales pasos fronterizos con Venezuela, cuenta con el primero de los tres centros de acopio en los que ha empezado a almacenarse la ayuda que incluye comida y medicamentos.



Sin embargo, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) ha cortado el puente de Tienditas, una moderna infraestructura sin estrenar que une los dos países y por el que se preveía que entrara la ayuda.



Ante el inicio del acopio, Padrino consideró que esa ayuda es un "show" y subrayó que "si hubiese un ápice de seriedad, tanto jurídica como del punto de vista internacional, de buena voluntad, de buena fe" vería "eso de manera distinta".

"(La ayuda humanitaria) es una aberración. Se quiere hacer un chantaje a Venezuela con este tema", sostuvo Padrino, que lideró un acto con militares en el que firmaron una carta promovida por el gobernante Nicolás Maduro para pedir a Estados Unidos que no haya una intervención militar en el país caribeño.



"La frontera está resguardada siempre y están reforzadas no solo por eso (por la llegada de ayuda) sino por todos los delitos que se cometen y todos los males que vienen de la república de Colombia que lamentablemente no es de un día", sostuvo el ministro de Defensa.



Padrino recontó entre esos "males" el contrabando, el narcotráfico y el paramilitarismo que, afirmó, tienen la "responsabilidad como Estado de mantener a raya".