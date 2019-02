Guaidó convoca a masiva marcha para exigir ingreso de ayuda humanitaria

Caracas, Venezuela.

Los opositores venezolanos, convocados por su líder Juan Guaidó, se alistan para marchar el martes a fin de exigir a los militares que desconozcan la orden del presidente Nicolás Maduro de impedir el ingreso de ayuda humanitaria estadounidense.



Guaidó, reconocido por medio centenar de países como mandatario interino, llamó a manifestaciones en todo el país cuando se celebrará el Día de la Juventud "para enviarle un mensaje" a la Fuerza Armada.



"Nos movilizaremos en todo el país para lograr la entrada de la ayuda humanitaria que permita atender la crisis", expresó el también jefe del Parlamento de mayoría opositora.





Alimentos y medicinas enviados por Estados Unidos permanecen desde el jueves en un centro de acopio en la ciudad de Cúcuta, Colombia, cerca del puente fronterizo Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con dos contenedores y una cisterna.



Maduro, quien niega que exista "crisis humanitaria", rechaza la ayuda por considerarla el inicio de una intervención militar de Estados Unidos, además de un "show político".



Culpa a sanciones estadounidenses de la escasez de alimentos y medicinas que, junto con la hiperinflación, agobia a los venezolanos. Unos 2,3 millones emigraron desde 2015, según la ONU, debido a la peor crisis en la historia reciente del país petrolero.



Versiones de prensa señalan que el gobierno envió fuerzas policiales de élite a Táchira, estado fronterizo con Colombia, en vísperas de la marcha.



La movilización opositora también honrará a los fallecidos -unos 40 según la ONU- durante disturbios ocurridos desde el 21 de enero.



"Vamos a seguir movilizados"

Guaidó se autoproclamó presidente interino el 23 de enero luego de que el Parlamento declarara a Maduro "usurpador" por haber sido reelegido en unos comicios cuestionados dentro y fuera de Venezuela.



La asistencia humanitaria concentra esta semana su ofensiva para lograr que "cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres".



"Vamos a seguir movilizados para salvar vidas con la ayuda humanitaria", dijo el opositor, quien cuenta con el decisivo impulso de Estados Unidos y un creciente respaldo de la Unión Europea (UE) y América Latina.

Tratando de fracturar a la Fuerza Armada, columna vertebral del gobierno, el líder opositor, de 35 años, ha advertido a los militares que impedir la entrada de alimentos y medicinas es un "crimen de lesa humanidad".



No obstante, la cúpula militar sigue profesando "lealtad absoluta" a Maduro. El domingo, la Fuerza Armada inició cinco días de ejercicios en todo el país, para enfrentar una eventual invasión de Estados Unidos.



"No habrá imperio que se atreva tocar el territorio de Venezuela", aseguró el presidente socialista, al inaugurar las maniobras.



El gobierno de Donald Trump, con el que Venezuela rompió relaciones por considerar que está detrás de un golpe de Estado, no descarta el uso del ejército en Venezuela.