Premios Grammy 2019, todos los ganadores

Los Ángeles, EEUU.

La cantante country Kacey Musgraves se llevó el Grammy al álbum del año, el más importante de la gala, este domingo por "Golden Hour".

Musgraves, que sumó en total cuatro Grammys, se impuso a otros pesos pesados como Cardi B, Brandi Carlile, Drake, y Kendrick Lamar, que tuvo el mayor número de nominaciones por la banda sonora de "Pantera Negra" y salió con las manos vacías en las principales categorías.

Mientras Lady Gaga se llevó un total de tres Grammy por su exitoso tema "Shallow", canción principal de su película con Bradley Cooper, A Star is Born y mejor interpretación pop por su tema Where Do You Think You're Goin'? del disco Joanne.

El artista Childish Gambino (Donald Glover), se llevó tres Grammy por su canción "This is America", una critica al racismo y la falta de control de armas en Estados Unidos.

Artistas como Ariana Grande, Luis Miguel y Zoe fueron premiados en una ceremonia donde se entregan 75 gramófonos antes de la gala en vivo.

- MINUTO A MINUTO-

La 61 edición de los premios, conducida por la cantautora Alicia Keys, tuvó a Camila Cabello, J Balvin, Ricky Martin y Arturo Sandoval encargados de la inauguración de la ceremonia.

La estrella de origen cubano comenzó el colorido show interpretando sus hit "Havana" para pronto ser acompañada por el rapero Young Thug. Con el ingresó de Ricky Martin se elevan las vibras latinas en el escenario de la edición anglosajona de los premios de la Academia de la Grabación.

J Balvin se encargó de poner el reguetón interpretando su exito "Mi Gente".

También sonó la trompeta de Arturo Sandoval en este número de apertura latino, nada habitual en la noche más importante de la música.

Todo en medio de una linda escenografía de mucho color... y calor latino.

Y justo después del musical, Alicia Keys dio la bienvenida a un poderoso cuarteto de mujeres: Lady Gaga, Jennifer López, Jada Pinkett Smith y nada más y nada menos que... Michelle Obama, que se ganó una ovación gigantesca en el Staples Center de Los Ángeles.

"La música me ha ayudado contar mi historia", dijo la ex primera dama. "La música nos muestra que todo importa".

Fue una excelente introducción para un esta edición del Grammy, la 61°, que destaca por más diversidad, al menos en las principales categorías.

Shawn Mendes y Miley Cyrus estuvieron a cargo del segundo número musical de la noche interpretando "In my blood"

Lady Gaga se llevó otro Grammy de la noche en la categoría mejor pop duo por su tema "Shallow", el cual interpretó junto a Bradley Cooper en la cinta "A Star is Born", quien dedicó unas palabras para incentivar a las personas con depresión a buscar ayuda.

Childish Gambino se lleva su segundo Grammy de la noche en la categoría canción del año por "This is America", misma canción que le valió el gramófono a mejor video del año horas antes de la ceremonia en vivo.

Los Red Hot Chilli Peppers y Post Malone se unieron en el escenario para interpretar sus temas "Dark necessities" y "Rockstar", respectivamente. Este último tema de Malone cuenta con la colaboración de 21 Savage, quien no pudo estar en la gala después de haber sido detenido por migración en EEUU. Actualmente se encuentra en riesgo de ser deportado.

Anna Kendrick hizo la presentación del homenaje a la artista del año a Dolly Parton. Las estrellas Miley Cyrus, Katy Perry, Kacey Musgraves y la mismísima Parton subieron a escenario para interpretar lo mejor del icono del country.

Cardi B dio su esperado show interpretando "Money".

Kacey Musgraves se ganó el grammy a mejor disco Country.

Alicia Keys interpretó un popurri de temas como "killing me softly", "unforgettable", Clocks, Somebody, "In my feelings", "Doo Wop/ That thing" y "Empire state of mind".

La dúo country Dan + Shay interpretó "Tequila", quienes interpretaron el premio a mejor canción rap del año. Drake se llevó este premio por su sencillo God's Plan, parte de su disco Scorpion.

El nieto de Diana Ross presentó a la cantante en el escenario, quien tuvo un número especial para celebrar unos anticipados 75 años cantando con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz intacta -la cantante cumple el 26 de marzo-.

"Me han dado los mejores años de mi vida", cantó emocionada una presentación que terminó con un efusivo: "¡Feliz cumpleaños para mí!".

Lady Gaga interpretó su exitoso tema "Shallow".

Travis Scott hizo una movida presentación cantando su tema "No Bystander" desde una jaula, de la cual salió para lanzarse al público.

Jennifer López fue la encargada de rendir homenaje al estilo Mowdown, interpretando un mix de los temas más destacados del género: "Please Mr. Postman", "Money/ Thats what I want", "Do you love me?", "My Girl", "Papa was a rolling stone" y "Another"; algunas de las cuales cantó junto a Smokey Robinson - exponente del género-, Alicia Keys y Ne-Yo.

H.E.R., cuyo nombre verdadero es Gabriella Wilson, recibió de manos de la banda BTS el gramófono a mejor álbum de R&B por su EP homónimo.

Las hermanas Chloe y Halle interpretaron el tema "Where is the love".

Cardi B se lleva el Grammy por mejor Álbum de rap por Invasion of Privacy, su disco álbum debut. La cantante subió al escenario acompañada de su esposo Offset.

Wilmer Valderrama presentó a las cantantes St. Vincent y Dua Lipa, quienes interpretaron "Masseduction", "One Kiss".

Dua Lipa se llevó el Grammy a mejor nuevo artista.

Childish Gambino, alter ego del actor Donald Glover, se llevó el premio a grabación del año.

La estrella country Kacey Musgraves se llevó el premio más importante de la noche, mejor álbum de la noche.

NOMINADOS A LOS GRAMMY EN LAS CATEGORÍAS PRINCIPALES

MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO

“I like it” - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

“The Joke” - Brandi Carlile

“This is America” - Childish Gambino/ Donald Glover & Ludwig Goransson GANADOR

“God’s Plan” - Drake, Boi-1Da, Cardo & Young

“Shallow” - Lady Gaga & Bradley Cooper

“All the stars” - Kendrick Lamar & SZA

“Rockstars” - Post Malone Featuring 21 Savage, Louis Bell & Tank God,

“The Middle” - Zedd, Maren Morris & Grey

MEJOR ÁLBUM

Cardi B

Brandi Carlile

Drake

H.E.R.

Post Malone

Janelle Monáe

Kacey Musgraves GANADORA

Kendrick Lamar

MEJOR CANCIÓN DEL AÑO ​

”All the stars” - Kendrick Lama

“Boo’d up” - Ella Mai

“God’s plan” - Drake

“In my Blood” - Shawn Mendes

“The Joke” - Brandi Carlile

“The Middle” - Zedd

“Shallow” - Lady Gaga

“This is America” - Childish Gambino GANADOR

MEJOR ARTISTA NUEVO

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa GANADORA

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

MEJOR ÁLBUM POP LATINO ​

Pablo Alborán

Natalia Lafourcade

Carlos Vives

Raquel Sofía

Claudia Brant GANADORA

MEJOR SOLO PERFORMANCE

“Colors” - Beck

“Havana” - Camila Cabello

“God is a woman” - Ariana Grande

“Joanne” - Lady Gaga GANADORA

“Better Now” - Post Malone

MEJOR DUO O GRUPO

“Fall in line” - Christina Aguilera ft. Demi Lovato

“Don’t go Breakin my heart” - Backstreet Boys

“’S Wonderful” - Tony Bennett & Diana Krall

“Shallow” - Lady Gaga & Bradley Cooper GANADOR

“Girls like you” - Maroon 5 ft. Cardi B

“Say Something” - Justin Timberlake ft. Chris Stapleton

“The Middle” - Zedd, Maren Morris & Grey

MEJOR POP ÁLBUM

“Camila” - Camila Cabello

“Meaning of Life” - Kelly Clarkson

“Sweetener” - Ariana Grande GANADOR

“Shawn Mendes” - Shawn Mendes

“Beautiful Trauma” - P!nk

“Reputation” - Taylor Swift

MEJOR ROCK PERFORMANCE

“Four Out of Five” - Arctic Monkeys

“When Bad Does Good” - Chris Cornell GANADOR

“Made an America” - THE FEVER 333

“Highway Tune” - Greta Van Fleet

“Uncomfortable” - Halestorm

MEJOR RAP PERFORMANCE

Cardi B

Drake

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

Anderson .Paak - GANADORES POR EMPATE

Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee

MEJOR RAP ÁLBUM

“Invasion of Privacy” - Cardi B GANADORA

“Swiming” - Mac Miller

“Victory Lap” - Nipsey Hussle

“Daytona” - Pusha T

“Astroworld” - Travis Scott

MEJOR ÁLBUM ALTERNATIVO LATINO

“Claroscura” - Aterciopelados

“Coastcity” - COASTCITY

“Encanto Tropical” - Monsieur Periné

“Gourmet” - Orishas

“Aztlán” - Zoé GANADOR

MEJOR CANCIÓN ESCRITA PARA PELÍCULA

“All The Stars” - Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Alexander William Shuckburgh, Mark Anthony Spears & Anthony Tiffith, songwriters (Kendrick Lamar & SZA) Para: “Black Panther”

“Mystery of Lover” - Sufjan Stevens, songwriter (Sufjan Stevens) Para: “Call Me By Your Name”

“Remember me” - Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez, songwriters (Miguel Featuring Natalia Lafourcade) Para: “Coco”

“Shallow” - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper) Para: A Star Is Born GANADOR

“This is me” - Benj Pasek & Justin Paul, songwriters (Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble) Para: The Greatest Showman

MEJOR DOCUMENTAL O PELÍCULA DE MÚSICA

“LIFE IN 12 BARS” - Eric Clapton Lili Fini Zanuck, director de video; John Battsek, Scooter Weintraub, Larry Yelen & Lili Fini Zanuck, productores.

“WHITNEY” - Whitney Houston Kevin Macdonald, director de video; Jonathan Chinn, Simon Chinn & Lisa Erspamer, productores.

“QUINCY” - Quincy Jones Alan Hicks & Rashida Jones, director de video; Paula DuPré Pesmen, productora.

“ITZHAK” - Itzhak Perlman Alison Chernick, director de video; Alison Chernick, productora.

“THE KING” - Elvis Presley Eugene Jarecki, director de video; Christopher Frierson, Georgina Hill, David Kuhn & Christopher St. John, productores.

MEJOR PRODUCTOR DEL AÑO, NO CLÁSICO

Boi-1da

Larry Klein

Linda Perry

Kanye West

Pharrell Williams GANADOR

MEJOR ÁLBUM REGIONAL MEXICANA

“Primero soy mexicana” - Ángela Aguilar

“Mitad y mitad” - Calibre 50 “Totalmente Juan Gabriel Vol. II” - Aida Cuevas

“Cruzando Borders” - Los Texmaniacs

“Leyendas de mi pueblo” - Mariachi Sol de México de José Hernández

“¡México por siempre!” - Luis Miguel GANADOR