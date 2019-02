El ciberacoso y el “grooming” amenazan a todos los niños

Redes wifi públicas no son tan seguras para comprar Más personas mayores de 15 años con conexión a internet realizan transacciones bancarias y compras online de productos y servicios a empresas nacionales y extranjeras. En 2019, según la empresa We Are Social de Londres, en Honduras, el 3.6% de mujeres realiza transacciones en línea y el 8.6% de hombres. Sin embargo, no todos los usuarios toman algunas medidas de seguridad para evitar el robo de información y posteriormente los fraudes. Moisés Molina, director del campus virtual de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), le recomienda a las personas “no utilizar redes wifi públicas desconocidas” para hacer compras. Antes de realizar las transacciones, “la persona debe considerar que la red wifi sea confiable. Si la red wifi es de un lugar público, como un parque, es muy abierta y está expuesta. Cualquier persona puede entrar a hackear el dispositivo que esté conectado”, dice. “Yo me conecto a redes wifi seguras y hago transacciones. Sí pueden usar las redes wifi de empresas e instituciones que tienen sistemas de protección”, dice.