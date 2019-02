Dayanara Torres rompe en llanto al revelar cómo será su tratamiento contra el cáncer

Redacción.



La exreina de belleza Dayanara Torres, habló por primera vez después de anunciar que tiene cáncer, y dio detalles de la batalla que está viviendo.

Torres, quien también es modelo y actriz, explicó que será sometida a un tratamiento de radiación localizada por su reciente diagnóstico de cáncer en la piel.

Entre lágrimas pero con mucha fortaleza, la puertorriqueña de 44 años dijo para el programa "Despierta América" de la cadena Univision, que confía en Dios que todo saldrá bien.





"El tratamiento empieza en dos semanas, por un año entero; no se me va caer el pelo, no me voy a sentir súper mal, sí voy a estar un poco débil", aseguró.

"No será ni quimio (terapia) ni radio, es un tipo de radiación que es más localizada, va a ser un año (...) para seguir viendo hasta dónde se ha regado".

El tratamiento incluye exámenes de resonancia magnética (MRI), cada dos meses. "Los doctores están confiados de que va a salir bien y lo van a destruir", expresó entre lágrimas.





"Soy fuerte, soy Valiente, soy Guerrera! Y me levantaré de ésta como siempre me he levantado de todas... más fuerte que nunca!", escribió junto a los videos compartidos en su cuenta de Instagram, la exesposa de Marc Anthony.



Dayanara se ha mostrado muy positiva ante la dura batalla que está librando. Sus fans han dado su total apoyo por medio de las redes sociales.