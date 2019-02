"Mi nieto quería una vejez feliz para mí": Abuela del joven migrante asesinado en México

San Pedro Sula, Honduras.

Amalia Barrientos, abuela del joven Jorge Alexander Ruiz Dubón (16), quien fue asesinado en México junto con su compatriota Jasson Ricardo Polanco, luego de haberse ido en la caravana de migrantes que salió de Honduras, expresó hoy como su nieto quería una vejez feliz para ella y por eso fue que él decidió irse para ayudarle económicamente.

"Yo sé mami como ha sufrido usted, como le ha costado para llegar a esta edad y por eso yo quiero salir adelante y por eso emprendió camino", lamentó Barrientos.

La abuela del joven también se refirió a los asesinos de su nieto y del otro joven. "Esos ingratos que masacraron a estos muchachos. El mío ni se pudo ver, el otro muchacho tan siquiera se miraba. Este no, tiene su cara destrozada por eso no lo pudimos ver en el vidrio, él otro si se le pudo velar con el vidrio. Solo lo reconocimos por la parte de la boca, uno que cría, uno conoce".

"Lo vamos a llevar al cementerio La Puerta donde está enterrado su padre hace ocho años y desde esa época, él solo dependía de mi directamente", añadió.

El cuerpo de Ruiz Dubón fue traído ayer viernes a San Pedro Sula por sus familiares con ayuda de un abogado de México.

Este sábado su cuerpo recibió cristiana sepultura en el cementerio La Puerta de esta ciudad.

Recuento de los hechos

Jorge Alexander Ruiz Dubón salió de San Pedro Sula en la caravana el 13 de octubre de 2018 en la que también viajaba Jasson Ricardo Polanco (de 17), quien residía en Cofradía, Cortés.



El 15 de diciembre, en Tijuana, Jorge Alexander y Jasson Ricardo Polanco fueron asesinados y en el mismo hecho otro joven hondureño resultó herido.



Los restos de Jasson Ricardo Polanco fueron repatriados el 29 de enero y sepultados en Cofradía. Ruiz Dubón estudiaba en el instituto JTR de San Pedro Sula, del cual se retiró para irse en la caravana.



Ayer después de más de dos meses de espera, los familiares de Jorge Alexander Ruiz Dubón lograron traer sus restos a San Pedro Sula.



El féretro llegó a la terminal de carga del aeropuerto Ramón Villeda Morales a las 12:00 m, y luego de hacer trámites los familiares pudieron llevarlo a su casa en el barrio Sunseri, de San Pedro Sula.



Fany Ruiz, madre del joven, dijo a periodistas que por medio de un abogado habían lograron la repatriación, pues no recibieron ayuda de las autoridades. Contó que Jorge Alexander se fue en la caravana sin decirles y estando en México le avisaron adonde trabaja ella que estaba muerto.



La madre añadió que Jorge Alexander estaba estudiando en el instituto José Trinidad Reyes, de donde se salió para viajar. “Yo estaba trabajando en Tapachula tirando asfalto, como toda madre no quería que le pasara nada malo y siempre lo ayudé”, agregó la madre.



Los familiares dijeron que a los muchachos las personas que los mataron al parecer creyeron que andaban dinero y al no encontrarles les quitaron la vida.



Según informes, los muchachos tenían heridas de arma blanca y aún en México no hay capturados por ese hecho.

Otro hondureño que muere por el "sueño americano"



Ayer también a la 1:00 pm en el aeropuerto Ramón Villeda Morales llegó otro hondureño, Josué Arcangel Quintanilla (23) quien falleció en Coahuila, México, el primero de enero.

El joven murió cuando intentó subirse al tren y se cayó. Su cuerpo fue llevado a Nueva Frontera de Santa Bárbara y era originario de Macuelizo siempre en Santa Bárbara.