En vivo: Atlético anota y le empata al Real Madrid; partidazo en el Wanda

Madrid, España.

Atlético y Real Madrid empatan 1-1 en la primera parte en una nueva edición del derbi que se disputa en el estadio Wanda Metropolitano. El duelo es correspondiente a la jornada 23 de la Liga de España.

Momento en que Casemiro abría el marcador de chilena. FOTO AFP

En primera instancia el tanto del Atlético se había anulado, pero luego se revisó la acción en el VAR y el gol sí cuenta. Se empata el derbi de Madrid.

Min 26 ¡Goooooooooooooooool del Atlético de Madrid! Griezmann anota el 1-1 ante Real Madrid.

Casemiro aprovecha un rebote en el área y de chilena manda la pelota al fondo de las redes. Golazo del centrocampista brasileño y Real Madrid está venciendo 0-1 al Atlético.

Min 15 ¡Goooooooooooooooool del Real Madrid! Casemiro anota de chilena el 0-1 ante Atlético de Madrid.

Min 11 ¡Ufffff! Cabezazo de Modric que se va desviado. Responde el Real Madrid y el derbi comienza con intensidad.

Min 9 ¡Uyyy! El ghanés Thomas ingresa al área y saca remate que se va a un costado del arco. Avisa el Atlético de Madrid.

¡Comenzó! Atlético y Real Madrid se enfrenta en una edición del derbi. El duelo se disputa en el estadio Wanda Metropolitano.

Ingresan ambos clubes al terreno de las acciones.

Solari sorprende al mandar a la banca a Marcelo en Real Madrid.

Los suplentes del Real Madrid ante Atlético: Keylor Navas, Nacho, Ceballos, Asensio, Marcelo, Mariano y Bale.

Y este es el 11 titular del Real Madrid para enfrentar al Atlético: Courtois, Carvajal, Reguilón, Ramos, Varane, Casemiro, Modric, Kroos, Lucas, Benzema y Vinicius.

Los suplentes del Atlético ante Real Madrid: Adán, Filipe, Juanfran, Vitolo, Rodrigo, Mollejo, Kalinic.

El delantero Álvaro Morata en el 11 titular del Atlético, el atacante jugará ante uno de sus ex clubes, el Real Madrid.

Y este es el 11 titular del Atlético para enfrentar al Real Madrid: Oblak, Arias, Godín, Giménez, Thomas, Saúl, Lemar, Correa, Morata y Griezmann.

El derbi de Madrid se estará disputando en el Wanda Metropolitano, casa del Atlético que dirige el argentino Diego Simeone.

Buenos días. Bienvenidos al minuto a minuto de lo que será el derbi entre Atlético y Real Madrid correspondiente a la jornada 23 de la Liga de España.

Es un duelo a presión. No hay margen de error. No lo admite la distancia que les separa del liderato del Barcelona, seis puntos en el caso rojiblanco y ocho en el blanco. Ganar o perder. No existen ni términos medios ni excusas. El empate es también una ‘derrota’, una invitación al bloque azulgrana para que acelere su carrera hacia el título.

El duelo inicia a partir de las 9:15am, hora de Honduras. El canal TDN es el encargado de transmitir el partido.

En ese sentido, la carga emocional es intensa; nada nuevo, en cualquier caso, para dos equipos siempre preparados para la máxima exigencia y para dos proyectos que partieron el pasado verano en la Supercopa de Europa, ganada por el Atlético en la prórroga, y que se han enfrentado, por ejemplo, en dos finales de la Liga de Campeones.

Desde aquel 15 de agosto hasta ahora, el Real Madrid ha sorteado una travesía de vaivenes, al borde del naufragio unas cuantas veces, y con cambio de técnico, Santiago Solari por Julen Lopetegui, mientras que el Atlético ha sostenido un viaje más constante, al lado del Barça hasta no hace mucho, dentro de la pelea por la Liga.

El Madrid está fortalecido, mientras que los rojiblancos están alertas por la derrota 1-0 el domingo anterior contra Betis.