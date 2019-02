Cuatro millones de hondureños tienen cuenta en Facebook

Limitan a Facebook para recabar datos El regulador federal alemán de competencia anunció nuevos límites a la manera como Facebook recoge datos de sus subsidiarias Whatsapp e Instagram, así como de webs que incorporan características de Facebook como el botón Me gusta. “Facebook no estará autorizado a forzar a sus usuarios a aceptar la recogida prácticamente ilimitada de sus datos”, lo que sitúa al gigante estadounidense en “posición dominante”, explicó ante la prensa el jefe del Bundeskartellamt, Andreas Mundt. Concretamente, Facebook tendrá que pedir el “consentimiento explícito” de sus 30 millones de usuarios alemanes antes de vincular a sus cuentas los datos obtenidos a través de otras aplicaciones suyas como Instagram y Whatsapp, o mediante el botón Me gusta incorporado en otras páginas web. Cada una de estas fuentes exteriores podrá seguir acumulando información personal, pero Facebook ya no podrá “fusionarla” basándose solo en sus condiciones generales de uso, agregó Mundt. Facebook tendrá que presentar “en un plazo de cuatro meses” una modificación de sus condiciones de uso al Bundeskartellamt, que luego deberá “aprobarlas”, para una aplicación como máximo dentro de un año. Si esto no sucede, Facebook se expone a una multa.