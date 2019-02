El 85% de las consultas son por cáncer de piel

San Pedro Sula, Honduras.

El uso de bloqueador solar reduce hasta en un 99% las posibilidades de desarrollar cáncer de piel, según lo expresado por los dermatólogos.

El cáncer de piel afecta más a las personas de piel blanca o aquellas que se exponen de manera prolongada y cotidiana al sol.

El cáncer de piel representa el 85%de las consultas diarias dermatológicas, y el más común es el basocelular, pero este tipo es superficial y curable.

El dermatólogo y presidente de la Sociedad Hondureña de Dermatología y Cirugía Dermatológica, capítulo noroccidental, Jorge López, explicó que este tipo de carcinoma es más frecuente en personas laboralmente activas; aunque en los últimos años se ha presentado en jóvenes de 18 a 25 años.

Otro de los cánceres cutáneos que afectan a la población es el epidermoide, que afecta capas más profundas de la piel y puede dar metástasis, explicó el especialista.

Recomendación Los médicos recomiendan usar protectores solares dermatológicos y no comerciales.

“Se presenta más frecuentemente en las mucosas, ya sean en los labios y genitales. Y el más invasivo y peligroso en la piel es el cáncer de tipo melanoma que puede iniciarse con un lunar pigmentado o de color negro”, expresó López.

Recomendó que todo lunar que tenga pigmento negro o que comience a cambiar de color debe ser extirpado completamente.

“El cáncer melanoma crece lentamente y una vez que se diagnostica generalmente ha presentado metástasis o ha invadido otras partes del organismo”, explicó el dermatólogo.

Dato El melanoma acral es un tipo de cáncer de piel que afecta el dedo gordo del pie y la mortalidad por esta enfermedad es bastante alta

López explica que el porcentaje de supervivencia por este cáncer es del 2%. “Cuando una persona tenga un lunar debe ser tratado inmediatamente, pero hay que aclarar que deben ser tratados por el dermatólogo”, dijo.

El dermatólogo advirtió que personas que no son dermatólogos están haciendo campañas de eliminación de lunares en las farmacias. “Están haciendo electrofulguraciones, es decir, que los están quemando y no se puede quemar un lunar porque no se sabe la etiología. Ninguna persona tiene la capacidad de decir si el lunar es cáncer o no, excepto que esté entrenado y haga la dermatoscopia, y solo lo pueden hacer exclusivamente los dermatólogos”, enfatizó.

Aseguró que hay casos documentados que en las farmacias han quitado lunares y son cáncer de piel.

Protección. El jefe de dermatología del hospital Mario Rivas, Cándido Mejía, dijo que en el sanatorio son diagnosticados de dos a tres casos de cáncer de melanona anual, y el más común que se diagnostica es el basocelular.

Campaña El próximo mes, el área de dermatología del hospital Leonardo Martínez tendrá la semana del lunar en San Pedro Sula

El especialista recomendó no exponerse al sol de 9:00 am a 4:00 pm, utilizar protector solar arriba de 50, usar ropa fresca, de colores claros y manga larga.

En las semana del lunar en el Rivas son diagnosticados hasta 20 nuevos casos de cáncer de piel.

El año pasado se realizaron dos campañas de este tipo para detectar cáncer de piel de manera temprana.