Maccih muestra preocupación ante posible reforma a la Ley General de Administración Pública

Tegucigalpa, Honduras.



La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación este jueves ante el primer debate desarrollado en el Congreso Nacional, que busca reformar el artículo 115 de la Ley General de Administración Pública.

Según la Maccih se "pretende despojar de atribuciones al Ministerio Público y transferirlas al Tribunal Superior de Cuentas".



"La competencia del Ministerio Público para ejercer sus funciones está determinada por la Constitución y por lo tanto sus actuaciones no pueden depender de la decisión previa emitida por otro órgano del Estado", indica la Maccih.



A criterio de la Maccih, esta reforma vulnera la Constitución, al restar atribuciones al Ministerio Público para ejercer su labor de investigación, pretendiendo que sus actuaciones dependan del pronunciamiento previo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Según el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), esperar la opinión del TSC estaría "retrasando con ello las investigaciones, lo cual abre la puerta a la impunidad y sin duda es una medida que debilita todos los esfuerzos del país en la lucha contra la impunidad".



El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dijo este jueves que la Ley de Administración Pública no regula el accionar del Poder Legislativo ni de los diputados, sino que tiene que ver con los organismos del Poder Ejecutivo y entes colegiados, y confirmó que la discusión y posible aprobación de esta reforma se encuentra suspendida por orden del presidente de Legislativo, Mauricio Oliva.



Hasta no completar la socialización, no se estaría agendando nuevamente la discusión de la reforma.



“Lamentamos que compañeros diputados, conocedores de la ley y otros hasta abogados, afirmen que esta reforma al artículo 115 de la Ley de Administración Pública vaya dirigida para beneficiar a diputados o a la junta directiva del Congreso Nacional, pues no va dirigida a regular funcionamiento de este Poder del Estado”, afirmó Zambrano.