Reformas a la Ley de Administración Pública no benefician a diputados: Tomás Zambrano

El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dijo este jueves que la Ley de Administración Pública no regula el accionar del Poder Legislativo ni de los diputados, sino que tiene que ver con los organismos del Poder Ejecutivo y entes colegiados, y confirmó que la discusión y posible aprobación de esta reforma se encuentra suspendida por orden del presidente de Legislativo, Mauricio Oliva.



Hasta no completar la socialización, no se estaría agendando nuevamente la discusión de la reforma.



“Lamentamos que compañeros diputados, conocedores de la ley y otros hasta abogados, afirmen que esta reforma al artículo 115 de la Ley de Administración Pública vaya dirigida para beneficiar a diputados o a la junta directiva del Congreso Nacional, pues no va dirigida a regular funcionamiento de este Poder del Estado”, afirmó Zambrano.



Zambrano expuso que en el artículo 2 de la Ley se establece que la administración pública central y descentralizada está constituida por otros poderes, no por el Legislativo.



El parlamentario aseguró que la reforma al artículo 115 en ningún momento va dirigida a quitar algún tipo de atribución al Ministerio Publico.



“La reforma, en ninguno de sus artículos indica que va dirigida a quitarle atribuciones al Ministerio Público, sino que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ejerza sus funciones fiscalizadoras a estos entes colegiados de empresarios, de obreros y otros en los que también pueden estar representantes del gobierno, que repito no forman parte del Congreso”, aseguró.

