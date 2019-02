Entre Guaidó y Maduro, 13 países se reúnen en Uruguay por la paz en Venezuela

Montevideo, Uruguay.



Montevideo acoge este jueves el primer encuentro del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que será copresidido por la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, y reunirá a 13 países.



La iniciativa fue anunciada por Uruguay y México, dos naciones que mantienen una posición neutral desde que el líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se autoproclamó mandatario interino del país por considerar que las elecciones que le dieron a Nicolás Maduro su segundo mandato presidencial fueron fraudulentas.



La UE se sumó luego a la organización de la cita, del que participarán también representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia.

LEA: Venezolanos claman por la ayuda humanitaria de EEUU



Previo a la reunión, México y Uruguay propusieron este miércoles un mecanismo, apoyado por la Comunidad del Caribe (Caricom), para buscar una salida a la crisis que se desarrollaría en cuatro etapas.



La cita en Montevideo tendrá lugar después de que España y otros 18 países de la UE firmaran una declaración de reconocimiento a Guaidó como "presidente encargado de Venezuela" y tras el encuentro del Grupo de Lima del pasado lunes, que culminó con el compromiso de sus integrantes de no considerar la opción militar para forzar la salida de Maduro de la Presidencia.





Estas son las posiciones de los países que acudirán a la reunión de este jueves:



MÉXICO Y URUGUAY



México y Uruguay, que sostienen una postura de neutralidad, participaron en la convocatoria a la reunión de este jueves con el fin de buscar una solución pacífica y democrática en Venezuela.



Dentro de esa posición los dos países propusieron este miércoles un mecanismo de diálogo de cuatro pasos: "diálogo inmediato, negociación, compromisos e implementación", con la intención de "coadyuvar a que el pueblo venezolano y los actores involucrados puedan encontrar una solución a sus diferencias".



ALEMANIA



Alemania reconoció el 4 de febrero a Guaidó como presidente interino de Venezuela después de que lo hicieran los Gobiernos de España, Francia, Austria y el Reino Unido.



El Gobierno alemán aprobó una declaración en la que lamentaba que Maduro no respondiera "al requerimiento de la Unión Europea de preparar elecciones presidenciales libres y justas".



BOLIVIA



El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó el 23 de enero su solidaridad con el Gobierno de Maduro ante lo que consideró un intento del "imperialismo" de "herir de muerte" a la democracia en Suramérica.



Morales saludó la convocatoria a reunirse hecha por Mogherini y de Vázquez y decidió sumarse a la iniciativa.



COSTA RICA



Costa Rica reconoce como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó desde el pasado 23 de enero, desconoce el segundo mandato de Nicolás Maduro y defiende que "la solución a la grave crisis tenga como actores principales a los propios venezolanos".



El país centroamericano decidió acoger la invitación de la Unión Europea para formar parte del "Grupo Internacional de Contacto" para Venezuela, reiterando así, "como democracia desarmada", su apoyo a "un proceso de transición pacífica a través de medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza en Venezuela".



ESPAÑA



El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, confirmó el 4 de febrero el reconocimiento oficial de su país a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y reclamó la celebración, cuanto antes de elecciones presidenciales, que sean "libres, con garantías y sin exclusiones".



El Gobierno aseguró estar haciendo todos los esfuerzos posibles para que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela y trabaja con sus socios latinoamericanos para que así sea.



ECUADOR



El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reconoció a Guaidó como presidente interino y le trasladó su deseo de que se convoquen elecciones en la brevedad posible.



Este 5 de febrero, el canciller de Ecuador, José Valencia, afirmó que su país "se mantiene firme y claro en que la solución debe ser democrática y debe pasar por el pronunciamiento del pueblo venezolanos en las urnas, con unos comicios organizados con garantías y transparencia".



FRANCIA



El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el pasado 4 de febrero que su país reconocía a Guaidó como "presidente encargado", con la misión de "implementar un proceso electoral".



HOLANDA



El ministro holandés de Exteriores, Stef Blok, explicó que, "tras la expiración del ultimátum puesto a (el presidente venezolano Nicolás) Maduro el 26 de enero" para que convocara elecciones "libres, transparentes y democráticas", Holanda procedía a cumplir con su advertencia y reconocía a Guaidó como "presidente interino" de Venezuela.



ITALIA



El Gobierno de coalición formado por la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y el antisistema Movimiento Cinco Estrellas de Luigi di Maio sigue sin adoptar una posición oficial respecto a Nicolás Maduro, en medio de aparentes divisiones entre los socios.



El presidente italiano, Sergio Mattarella, dijo que no puede haber dudas entre la "democracia" y la "fuerza" y llamó a que el Gobierno adopte una postura oficial.



PORTUGAL



El Gobierno de Portugal reconoció el pasado 4 de febrero a Guaidó como "presidente encargado"para convocar "elecciones libres y justas".



REINO UNIDO



El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, reconoció el 4 de febrero a Guaidó como "presidente constitucional interino" de Venezuela hasta que se convoquen nuevos comicios, después de constatar que Maduro "no ha convocado elecciones en el plazo de ocho días" que le establecieron.



SUECIA



La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Margot Wallström, quien acudirá a la reunión internacional en Montevideo el jueves, abogó el 4 de febrero por una solución pacífica a la crisis en Venezuela y expresó que considera a Guaidó como "legítimo presidente interino". EFE