Sak Noel y Lil Jon hacen remix de una canción de "El Chevo"

Redacción.

El hondureño César Carías o mejor conocido como "El Chevo" se anota otro éxito musical internacional al despertar el interés del dj Sak Noel famoso por su canción "Johnny, la gente está muy loca" y de Lil Jon responsable del viral "Turn down for what".



En esta ocasión ambos artistas se juntaron para realizar un remix de la canción "tu ta loca" original del limeño.



La nueva versión bautizada bajo el nombre de "Demasiada loca" eleva los beats y se apunta para ser una de las preferidas en este verano.



Con "Demasiado Loca", Sak Noel y Lil Jon buscan captar la atención de nuevas audiencias que trasciendan los continentes y las fronteras a través de una producción inspirada en el Moombahton (Música electrónica y reguetón).



Por su parte "El Chevo" comprueba una vez más su deseo de poner en alto a Honduras. El Chevo es conocido por su famosa electro punta "Métela, sácala" que fue fichada por Zumba internacional.

El hondureño ha deleitado a millones de seguidores con otras canciones como Fiesta, Mueve la cintura, Niña matadora, sin dejar de mencionar su nuevo y pegadizo tema "Bubbly" que ya tiene más de 200 mil reproducciones en Youtube.