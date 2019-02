Embajador de Venezuela nombrado por Nicolás Maduro abandona Honduras   

Tegucigalpa, Honduras.

El embajador de Venezuela en Honduras, Filinto Durán, -nombrado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro- abandonó este martes el país vía aérea después de que el presidente encargado Juan Gerardo Guaidó Márquez -reconocido por 40 países como presidente interino de Venezuela- designara a nuevos diplomáticos que fueron reconocidos por Honduras.

Durán dijo que el Gobierno de Honduras "está violando el principio de la no intervención y autodeterminación de los pueblos" y que "con esto se muestra un desconocimiento total del derecho internacional".

Al ser abordado por periodistas en el Aeropuerto Internacional Toncontín, el diplomático comentó que el Gobierno de Venezuela cuenta con la "suficiente fuerza" para resistir la presión internacional.

Durán reveló que le gustaría regresar a Honduras: "Me gustaría ¿no?, pero es un problema y yo respeto la decisión del Gobierno".

"No me voy molesto (...) el supuesto presidente (Juan Guaidó) apareció con un falso embajador y yo pregunté a Cancillería de Honduras solicitando el nombramiento en el Diario Oficial La Gaceta, pero nunca me lo entregaron", afirmó.

Filinto dice que Maduro aún tiene futuro en el país sudamericano y que Venezuela logrará salir a flote en este conflicto externo e interno.

"El futuro que le veo es que va a continuar con la revolución bolivariana", apuntó. El diplomático venezolano se despidió de Honduras afirmando que el país cuenta con un "pueblo digno que ha demostrado un compromiso con el pueblo de Venezuela".





