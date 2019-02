Demi Singleton, la niña hondureña que brilló junto a Serena Williams en el Super Bowl

Nueva York, Estados Unidos.



El SuperBowl se convirtió en la plataforma para dar a conocer al mundo, el talento de la pequeña actriz de origen hondureño Demi Singleton, quien apareció en uno de los famosos, ingeniosos y millonarios comerciales, que se transmiten durante el evento deportivo más importante de los Estados Unidos y por si pareciera poco, durante su aparición en el comercial fue acompañada por la mega estrella del tenis mundial Serena Williams.



La hondureña estampa su huella, al personificar a una tímida deportista que aspira a convertirse en un ícono, como la leyenda estadounidense.



La ganadora de 23 Grand Slams formó parte en el comercial de la campaña “The ball is in her court”, en el cual alienta a las mujeres a no esperar por conquistar sus sueños e ir tras de ellos, recordándoles que ellas tienen el poder para lograrlo.

Durante la publicidad que fue transmitida a millones de personas en todo el mundo, durante el partido entre los L.A Rams y los New England Patriots, Williams agregó: “Tu ya lo tienes, haz el primer movimiento, en el trabajo, en el amor y en la vida”, en referencia a ese poder que pose cada mujer.

Brilla con luz propia



El comercial muestra a la hondureña Demi Singleton, inicialmente sentada en una banca cerca de una cancha de tenis, se le ve calmada, pensativa e insegura; sin embargo, a medida que Serena Williams comparte su poderoso mensaje, la niña que participó en la obra “El Rey León” en Broadway, Nueva York, ingresa con raqueta en mano a la superficie de juego, mientras, los sucesos son ilustrados con imágenes de Serena en diferentes torneos y en su rutina como motivadora de las mujeres y niñas.



El anuncio concluye con una sensación de poder y confianza en la mirada de Demi Singleton, como no estarlo después del poderoso discurso de Serena Williams, mensaje que se espera pueda llegar a millones de mujeres y niñas en el mundo.

La participación de la actriz hondureña, junto a la menor de las hermanas Williams, ha sido muy bien visto por la sociedad estadounidense.



Demi, pese a no ser muy conocida dentro de la comunidad hondureña, en sus redes sociales es muy común verla orgullosa de representar a Honduras en los Estados Unidos.