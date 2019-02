Incendio en Paris deja 10 muertos y más de 30 heridos

Paris, Francia.

Diez personas murieron y otras 30 resultaron heridas este martes de madrugada en un incendio en un edificio de París que pudo haber sido intencionado, según las fuerzas de seguridad, que detuvieron a una mujer.

El incendio en una de las últimas plantas del edificio de ocho pisos situado en el acaudalado barrio del XVIè es uno de los más mortales en la capital francesa en los últimos años.

Descrito como una "escena de violencia increíble", las llamas dejaron 10 muertos, según el último balance de los bomberos. Hubo además unas 30 personas heridas, incluidos seis bomberos.

Las fotografías de la brigada de bomberos mostraron el fuego emanando de las ventanas de las últimas plantas y a los oficiales escalando por las largas escaleras para rescatar a los residentes aterrorizados.

"Una persona que reside en el edificio ha sido detenida. Se trata de una mujer de 40 años, que había tenido problemas psicológicos", dijo el fiscal de París, Rémy Heitz.

Los bomberos atendieron de inmediato a los heridos.

Se abrió una investigación por "destrucción voluntaria mediante incendio con consecuencias mortales".

¿Disputa entre vecinos?

"Francia se despierta conmocionada", escribió en Twitter el presidente Emmanuel Macron. "Nuestros pensamientos están con las víctimas", agregó.

El incendio se declaró a la 01H00 locales (medianoche GMT) y fue finalmente controlado por unos 200 bomberos al cabo de más de cinco horas. El edificio había sido construido en los años setenta.

"Al principio pensamos que era una pelea, oímos gritar a una mujer muy fuerte", contó a la AFP Nicolas, uno de los vecinos.

"Estaba gritando, gritando y salimos afuera y el edificio ya estaba en llamas. Los bomberos acababan de llegar. Lo peor fue que eran completamente impotentes", explicó.

"Tenían camiones, grandes escaleras, pero no podían hacer nada", agregó.

"Solo cuando prolongaron las escaleras pudieron empezar la operación de rescate, incluyendo de la gente que se había refugiado en los tejados de edificios colindantes", dijo.

Este testigo reiteró el rumor que corría en la zona sobre que el fuego había empezado debido a una disputa entre vecinos.

"Será la policía quien suministrará más información, pero es una de las posibilidades examinadas por los investigadores", dijo a la radio RTL Emmanuel Gregoire, teniente alcalde de París.

Por la mañana continuaron las labores de rescate.

Otro residente del barrio, Jose Emilien, de 46 años, se hallaba junto al cordón policial esperando ansiosamente noticias de su primo y su sobrino que vivían en la sexta planta del edificio.

"He llamado a los dos", dijo a la AFP. "No están respondiendo y no tengo ninguna noticia".

"París está de luto esta mañana", afirmó en un tuit la alcaldesa de París Anne Hidalgo.

Hidalgo y el ministro del Interior, Christophe Castaner, eran esperados en la zona, cercana al estadio del club de fútbol del Paris Saint Germain, del bosque de Boulogne y del club de tenis Roland Garros.

Tercer incendio mortal

El capitán Clement Cognon dijo a la AFP que los bomberos todavía debían registrar las últimas plantas del edificio.

"Tuvimos que efectuar numerosos rescates, en particular de una decena de personas que se habían refugiado en los tejados. En total evacuamos a unas 50 personas", dijo Cognon.

Dos edificios aledaños fueron asimismo evacuados por precaución y los funcionarios municipales estaban buscando un alojamiento provisional a quienes no podían regresar a sus domicilios.

Varias calles del barrio seguían bloqueadas el martes por decenas de coches policiales y camiones de bomberos.

Se trata del tercer incendio mortal en París en los últimos tres meses.

A fines de diciembre, dos mujeres y dos niñas murieron asfixiadas en un incendio en una torre de Bobigny, un suburbio de París.

El 12 enero, una explosión de gas provocó un incendio en el distrito IX de París, provocando la muerte de cuatro personas.

El de esta madrugada es el más mortal desde 2005, cuando un incendio provocado en un edificio de la capital dejó 17 muertos, incluidos 14 niños.