Reynerio Valle: “Cuando ya no se tiene nada, hasta la familia lo abandona”

Tegucigalpa, Honduras

A las 6:00 am de ayer un equipo de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y Policía Militar, irrumpieron en una vivienda en el barrio Morazán de La Entrada, Copán.

La casa era parte de los 10 objetivos trazados por las autoridades como parte de la Operación Cerbero ejecutada en Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro y Atlántida para desbaratar la red de lavado de activos y narcotráfico del cartel de Los Valle Valle.

Sin oposición, Reynerio Valle Valle abrió la puerta, permitió el ingreso de las autoridades y colaboró en todo momento.

Estaba tranquilo y solo. En la vivienda no había ni familia ni amigos. “Se mostró sereno. No se opuso ni al registro ni a su captura. A las once de la mañana se le notificó de su detención”, explicó un agente.

Reynerio lo único que expresó durante su arresto fue: “Cuando ya no se tiene nada, hasta la familia lo abandona”, dijo el investigador.

En otros puntos se reportó la detención de José Humberto Gutiérrez Cueva, exesposo de Digna Valle, Félix Antonio Gutiérrez, Petrona Interiano Paredes, María Lilibeth Asmón Interiano, Óscar Guillermo Cuestas Valle y Héctor Adonay Murcia Valle capturados en Copán, mientras en La Ceiba se detuvo a las colombianas Janeth Marlovin Martínez García y Esmilda Hurtado, todos detenidos por lavado de activos y narcotráfico.



La operación

Una investigación a la estructura de Los Valle Valle permitió procesar y analizar información financiera y patrimonial que determinó la vinculación de los detenidos en actividades vinculadas a la organización criminal. En total se ejecutaron 22 allanamientos, dos inspecciones a negocios, 10 de 12 capturas previstas y la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 13 bienes inmuebles y 32 vehículos, los que serán puestos a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).

La vinculación con los Valle, no solo es por vínculos familiares, sino que además por transferencias y traslado de dinero a través del sistema financiero nacional, en administración en sociedades mercantiles, traspaso y actos de disposición de bienes, entre otros. Se aseguraron lujosas viviendas, vehículos blindados, armas, fincas y ganado, los que según la Fiscalía, no tienen causa o justificación económica ni legal de su procedencia y que proceden de actividades relacionadas con la narcoactividad. Ayer los detenidos fueron a trasladados a San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán y hoy llegarán a Tegucigalpa.

En 2014, José Reynerio había sido señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sancionado por la Ley Kingpin. El menor de los Valle era considerado el último eslabón del cartel que opera en la zona occidental del país.