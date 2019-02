CNA denuncia a Porfirio Lobo por el desvío de L25 millones

“No he desviado ni cinco centavos del erario”: Lobo El expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa salió en su defensa, después de conocer la denuncia interpuesta por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que lo señala por la supuesta malversación de 25 millones de lempiras mientras ostentaba la primera magistratura del país entre 2010 y 2014. “Pudimos leer la documentación y no le encontramos más que una canallada de este gobierno, una canallada más contra mi familia, contra nosotros, y vendrán más seguramente, no tengo la menor duda”, expresó el exmandatario durante una conferencia de prensa celebrada la tarde de ayer en su residencia de El Chimbo. Al mismo tiempo se solidarizó con los diversos dirigentes del Partido Nacional que enfrentan procesos penales en los tribunales de justicia. “Yo sé que de repente no son los tribunales, ni la Corte, ni la Fiscalía, sé que son presiones más arriba de una persona que no encuentro ni cómo calificar”, manifestó. “Le digo a aquel que está promoviendo todo esto que todo llega a su fin, que nadie por mucho que se levante del suelo pretenda o crea que es para siempre, el pueblo hondureño está sufriendo, pero aquí lo que importa es el circo para distraer, lo que pasa es que esos circos terminan”, declaró. Y continuó: “yo no he desviado ni cinco centavos del erario público, no he cometido ninguna malversación de ningún tipo, yo no me he apropiado de ningún cinco del Estado y tampoco he hecho una desviación de fondos”. Lobo Sosa expresó que como Presidente solicitó fondos a la Secretaría de Finanzas para diferentes fines y si Finanzas considera que es legal ejecuta, de lo contrario no se hace la transferencia. “Mi atribución es poder solicitar, como todos lo hemos hecho, y si yo mando una nota a Finanzas para seguridad, pues es para seguridad, y yo sé por qué lo hice; solo quiero recordarle la situación de mi país cuando yo asumo, y quiero recordarle que el 2013 fue un año de elecciones y le corresponde a la Guardia Presidencial dar seguridad a todos los candidatos”, argumentó. Reiteró que jamás tocaría un centavo de los pobres para otros fines.

Al ser consultado sobre por qué lo denuncian a él, respondió: “porque hay que dar a alguien”. Calificó que la denuncia “es una canallada más de este gobierno contra mi gobierno, pero allá nos enseñaron a nosotros a estar parados firmes ante las adversidades”.