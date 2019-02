Pepe Lobo: "Esto es una canallada más contra nosotros"

Tegucigalpa, Honduras

En una conferencia de prensa en la que se hizo acompañar por sus abogados, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, se defendió de la denuncia en su contra presentada este lunes por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Lobo dijo haber revisado la denuncia y llegó a la conclusión de que se trata de una “canallada” de parte de las autoridades hondureñas. “Es una canallada más contra mi familia, contra nosotros y vendrán más, seguramente. No tengo la menor duda”, dijo el exmandatario.

Agregó que no cree que la fiscalía o los tribunales tengan responsabilidad por las acciones en su contra, pues existen presiones para llevar a cabo una especie de persecución política en su contra y en contra de su familia.

El político nacionalista dio a entender que la denuncia en su contra sirve a un propósito de desviar la atención de los verdaderos problemas que sufre la población hondureña. “Aquí lo que importa es el circo para distraer. Lo que pasa es que esos circos terminan”, apuntó.

Lobo reiteró su rechazo a los delitos que se le imputan y aseguró que él “no (ha) desviado ni cinco centavos del erario público; no he cometido ninguna malversación”, declaró.

Explicó que la denuncia no puede ser cierta porque “no hubo apropiación” ni tampoco hizo ninguna desviación de fondos y si bien reconoce que hizo solicitud de fondos a Finanzas, explicó que esta dependencia sigue procedimientos y si la solicitud no procede, esta es rechazada, pero si no la rechaza, explica Lobo, significa que no hay impedimento legal para la transferencia de recursos.

ADEMÁS: Pepe Lobo: "No he cometido ningún delito".

El expresidente insistió en que cuándo solicitó recursos para la seguridad presidencial, ese fue el uso que se le dio a los recursos solicitados. Recordó que el año en el que se desarrollaros los hechos por los que es denunciado (2013) fue un año electoral y que es responsabilidad del Estado proveer seguridad a los candidatos a la presidencia.

Negó con vehemencia que se haya apropiado indebidamente de recursos públicos, en especial si estos estaban dirigidos a programas sociales. “Nadie me conoce por ser mezquino con los pobres o por afectarles de alguna manera. Siempre he luchado por ellos”, señaló.

Consultado por los medio sobre los responsables de las acciones en su contra, Lobo dijo que estas no provenían del CNA sino de alguien que se encontraba “más arriba”. Refirió que las investigaciones que se han estado efectuando últimamente se relacionan con casos ocurridos durante su gobierno (2010-2014), pero desafió a los presentes a mencionar un solo caso de denuncia que se relacione con algo que haya ocurrido desde 2014 hasta la actualidad.