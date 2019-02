Planificación, indispensable para crecer en tu propio negocio

San Pedro Sula, Honduras

En la obra Alicia en el País de las Maravilla, la pequeña niña le pregunta al gato: “¿Podría decirme, por favor, qué camino debo tomar?”. “Eso depende de a dónde quieras ir”, respondió el gato. “Lo cierto es que no me importa demasiado a dónde”, dijo Alicia. “Entonces tampoco importa demasiado en qué dirección vayas”, contestó el gato.

3 años es la duración de un plan estratégico, con revisión anual y mensual para evaluar resultados.

Este breve relato refleja la importancia de definir un objetivo, y en el caso de las mipymes, “si no sabemos a dónde queremos ir, no importa por qué camino vayamos, no importa lo que vendamos, no importa cuántos horas trabajamos”, explica Javier Mejía, rector general de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). De ahí la importancia de elaborar un plan estratégico, destaca, “porque si no sabemos a dónde queremos llegar, vamos a llegar a cualquier lado”.

Y es que un plan estratégico no solo incluye cómo llegar, también explica aspectos como: a qué queremos llegar, cuánto vamos a producir y a vender, cuántos vendedores vamos a tener, o cuántos clientes queremos tener. “Planificar es importante para poder crecer; sino planificamos, no creceremos”, subraya Mejía.

En las universidades los emprendedores pueden encontrar la ayuda que necesitan para elaborar sus planes estratégicos.

CÓMO ELABORARLO

El primer paso para la elaboración de un plan estratégico es la definición de la misión y visión del negocio, esto es importante porque si una empresa tiene claro el camino que está siguiendo difícilmente se desenfocará, aunque “en el camino nos puedan ir saliendo otras ofertas que podrían resultar más atractivas”, explica Mejía.

95% De todas las empresas que operan en Honduras son mipymes, según el Cohep.

Una empresa que se dedica a la producción de zapatos, ejemplifica, debe definir en su misión qué tipo de zapatos producirá, luego debe establecer su visión: “quiero llegar a vender 50,000 pares de zapatos para el año 2020”.

Después el emprendedor debe analizar el entorno, es decir, quiénes son sus competidores, tanto nacionales como internacionales, así como el zapato de segunda que ingresa al país, “tendré que ver qué es lo que está viniendo para saber dónde competir”, indica.

Para Mejía, en la industria del zapato éste ha sido uno de los grandes problemas, “hemos dejado de ver a nuestras amenazas externas y eso ha provocado que los negocios del zapato vayan para abajo”.

“Cuando ya sé que es lo que está pasando a nuestro alrededor, entonces debo definir las estrategias para enfrentar a esas fuerzas externas e internas que tengo”.

Las situaciones externas son un reto para todo emprendedor, asegura Mejía, quien considera que “debemos estar atentos a verlas para poder reaccionar ante ellas”. Aunque esto aplica no solo a las amenazas, sino también a las oportunidades. Como en el caso de las remesas que van a aumentar un 10% con relación al año anterior.

El rector se pregunta cómo los emprendedores aprovecharán estas oportunidades.

“Debo estar atento a ver lo que el entorno está dando como oportunidad para ganar”, agregó.

Mejía recomienda que un plan estratégico debe ser sencillo, “haga un plan que no tenga demasiados elementos pero que pueda orientarlo”.

Para realizarlo de forma gratuita una opción son las universidades, donde puede encontrar el apoyo de estudiantes universitarios. Pero si tiene recursos económicos, añade, “contrate a un especialista que le ayude a ver los pasos que tiene que dar para el futuro”.

“Puede ser gratis o pagado, pero hágalo, lo importante es hacerlo, eso es fundamental, porque sino sabemos para donde vamos, estamos perdidos”.

Para el rector de la UTH, valores como la paciencia y la perseverancia son importantes para el emprendedor y el cumplimiento de los objetivos que se ha propuesto en el plan estratégico.