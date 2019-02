Lobo Sosa: “No he cometido ningún delito”

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente Porfirio Lobo Sosa, en una de sus primeras reacciones a la acusación en su contra presentada este lunes por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) negó haber cometido los hechos que se le imputan.

La acusación señala a Lobo Sosa por los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

“Yo no he malversado fondos, no he abusado de mi autoridad porque no he cometido ningún delito”.

“Ellos están en su derecho de presentar la denuncia y yo en mi derecho de defenderme”, dijo el expresidente.

Lobo agregó que lamentaba el hecho de que “las cosas son muy selectivas y tienen dedicatoria”

El exmandatario dijo sentirse “contento” de contarse entre los líderes de su partido que “al día de hoy están siendo perseguidos por alguien a quien se llevó a la presidencia y que está pagando de esta manera el honor que se le ha dado”.

Lobo aseguró que él seguirá luchando por su causa y que “si lo que pretenden es callarme, están muy equivocados (porque) seguiré adelante”.

En relación con un posible proceso judicial en su contra, el expresidente manifestó cierta incertidumbre, “porque la confianza en el aparato de justicia cada vez se pierde más”.