Maroon 5 encendió el Super Bowl 2019

En medio de la polémica el grupo Maroon 5 deleitó a unos 75 mil espectadores en el Estadio Mercedes-Benz y a más de 100 millones de televidentes de la final entre los New England Patriots y Los Angeles Rams, celebrado este domingo 03 de febrero.

A la banda liderada por Adam Levine interpretó sus temas más populares en medio de los gritos de fanáticas, las más afortunadas al pie del escenario.

La banda arrancó el show tocando Harder to breathe y This love, ambos parte de disco de 2002 Songs About Jane.

Con una presentación hecha por Bob Esponja entró en escena el rapero Travis Scott, quien interpretó Sicko Mode, de su último disco de 2018 Astroworld.

Medios estadounidenses afirman que la peculiar presentación hecha al novio de Kylie Jenner fue parte de un homenaje al fallecido Stephen Hillenburg, creador del famoso personaje.

Respondiendo a una petición hecha por los fanáticos, Maroon 5 incluyó escenas del capítulo “Bubble Bowl” donde Bob Esponja Pantalones Cuadrados interpreta la canción Sweet Victory, con la que Scott fue presentado en el show de medio tiempo.

La banda californiana también interpretó los hits She will be love, Move like Jagger y los más recientes Feelings, Sugar y Girl like you.

El rapero Big Boi hizo una entrada a lo grande subido en un auto que se abrió paso por la multitud para subir al escenario e interpretar el antiguo hit I like the way you move, canción de 2003 que interpretó cuando formó parte de Outkast.

Maroon 5 no pareció afectado por ninguno de los boicots que amenazaron su show en los días previos a la presentación.

La banda estadounidense, que fue los única en aceptar hacer el show de medio tiempo, había sido criticada por ser parte del evento debido a la controversia racial desatada en 2016 por el jugador de la NFL Colin Kaepernick.

Antes de que Maroon 5 aceptará, celebridades como Rihanna, P!nk o Cardi B, habían rechazado la oferta de suceder a otros grandes como Madonna, Michael Jackson o los Rolling Stones.

De acuerdo a la revista especializada Billboard, Travis Scott acordó ser parte del show donando $500.000 dólares a una organización que trabaja por la justicia social. Mientras que Maroon 5 tuvo un acuerdo similar con la NFL y su compañía discográfica para donar un monto equivalente a una organización de ayuda a los niños.