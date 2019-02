¡Imparable! Hondureño Teófimo López noqueó al mexicano Diego Magdaleno

Nueva York, Estados Unidos

Teófimo López lo volvió a hacer. El boxeador hondureño sigue imbatible y en esta ocasión derrotó la noche del sábado al mexicano Diego Magdaleno en el Ford Center at the Star en Frisco, Texas.

El catracho fue mejor de principio a fin y se impuso ante el azteca a los 57 segundos del séptimo round en un combate emocionante.

Teófimo noqueó a su oponente, supo cuando atacar y bajar la guardia, por lo que lo mandó a la lona en dos ocasiones ante un oponente que no pudo resistir los golpes de López.

De esta manera el hondureño que nos representó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Brasil, sigue con su marca victoria y su marca es de 12-0 demostrando su calidad y abriéndose camino en el mundo del boxeo.

De las 12 peleas ganadas, 10 han sido por nocaut por parte de Teófimo.

"Aprendimos algo nuevo, habrán rivales fuertes y hay que saber dar golpes. Cada vez que quise pegamos", dijo el pugilista catracho al final del combate.

Y añadió: "Un saludo a todos los mexicanos y especialmente a Honduras".

UP CLOSE AND PERSONAL... OH MYYYY ?#TheTakeover #AlvarezKovalev2 @TeofimoLopez pic.twitter.com/gjZhvgLgAe