Captan a Enrique Peña Nieto con modelo mexicana de 31 años

Ciudad de México.



En medio de rumores de su posible divorcio de la ex Primera Dama Angélica Rivera, el ex Presidente Enrique Peña Nieto fue captado en Madrid con la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelmann.



En imágenes publicadas por la revista Quién, el ex Mandatario aparece en compañía de la famosa, de 31 años, quien está divorciada del empresario Bobby Domínguez.



Desde hace meses se ha hablado de la posible separación entre Peña Nieto y Rivera, quienes fueron vistos juntos por última vez en el funeral de Alfredo del Mazo González, padre de Alfredo del Mazo Maza, actual Gobernador del Estado de México.



De acuerdo con Univisión, los comentarios de una posible separación comenzaron cuando se supo que la Primera Dama se encontraba viviendo sin el político en una casa en Los Ángeles, California.



Rivera negó ser propietaria del inmueble, y dijo que era rentada por el padre de sus hijas, el productor José Alberto "El Güero" Castro.



Antes del velorio de Del Mazo González, que se realizó el 11 de enero, el último registro de una aparición pública de la pareja data de septiembre; de acuerdo con otros reportes, Rivera pasó el fin de año sola en Miami.