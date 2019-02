Un triunfo de Nayib Bukele genera incertidumbre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El Salvador celebrará este domingo unas inéditas elecciones presidenciales en las que podría ascender al poder el candidato independiente Nayib Bukele, por lo que Honduras tendrá puesta toda su atención en los resultados de la jornada electoral del vecino país, ya que un triunfo del joven aspirante podría alterar o “friccionar” las relaciones entre ambos Estados, así como el escenario geopolítico en la región, a juicio de analistas.

La virtual victoria del exalcalde de San Salvador y aspirante del emergente Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) intranquiliza a la clase política y empresarial, así como a los más altos cargos del Ejecutivo hondureño, puesto que ha asumido una posición crítica hacia el presidente Juan Orlando Hernández, a quien no reconoce como gobernante.

De hecho, en unas recientes declaraciones a la cadena estadounidense CNN, Bukele afirmó que “Juan Orlando Hernández debería revisarse a sí mismo al haberse impuesto antidemocráticamente como dictador en Honduras, un país empobrecido por el saqueo público y la corrupción”.

Y hay mucho de que preocuparse, puesto que Honduras y El Salvador comparten una frontera de al menos 374.5 kilómetros, mantienen un pujante comercio bilateral, libran una lucha común contra las maras o pandillas y conservan latentes algunos reclamos limítrofes, especialmente en el golfo de Fonseca.

El 11 de septiembre de 1992, la Corte Internacional de Justicia delimitó 232.5 kilómetros de la frontera terrestre y marítima en el Pacífico de ambos Estados; pero El Salvador ha mantenido un reclamo permanente sobre Isla Conejo y se niega a reconocer la salida de Honduras en la bocana del golfo de Fonseca.

Honduras ejerce soberanía desde siempre sobre Isla Conejo, pero El Salvador la reclama.

Ascenso

El meteórico ascenso del candidato de Gana ha sorprendido a propios y extraños porque su candidatura se ha posicionado como la más fuerte y todas las encuestas lo dan como virtual vencedor frente a sus más enconados rivales, Carlos Calleja, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y Hugo Martínez, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Hasta el 3o de enero, las encuestas colocaban a Bukele con el 56.8% de la intención de voto, frente al 31.5 % de Calleja y el 10.3% de Martínez.

De materializarse la tendencia en la jornada electoral de este domingo, esto podría suponer el fin del bipartidismo de Arena y el FMLN en El Salvador, ambos partidos salpicados por la corrupción de sus últimos presidentes.

Edgardo Rodríguez, polítólogo y analista político, opinó que una victoria del presidenciable de Gana ”friccionará” y estancaría las relaciones entre ambos países porque Bukele desconoce el triunfo de Juan Orlando Hernández en las pasadas elecciones hondureñas. “La misma noche de las elecciones corrió a reconocer el triunfo de la Alianza de Oposición y reiteradamente ha dicho que aquí hubo un fraude electoral, y esa postura no la va a cambiar, y eso va a generar incomodidad en las relaciones entre Honduras y El Salvador en momentos que hay temas delicados como la Unión Aduanera”, acotó.

Rodríguez descartó que Bukele pretenda poner en agenda los reclamos limítrofes de El Salvador en el golfo de Fonseca porque no ha sido parte preponderante en su agenda. “Lo cierto es que en asuntos limítrofes él no se ha expresado, lo más ha sido en la política interna de Honduras, en donde él ha asumido posturas bastante críticas para Juan Orlando Hernández”. Rodríguez confió en que una vez como presidente electo de El Salvador pueda cambiar sus posturas políticas y mantener un nivel de relaciones cordiales, aunque no muy cercanas con el Gobierno nacionalista de Honduras.

Los salvadoreños viven una fiesta electoral.

Incertidumbre

Graco Pérez, experto en relaciones internacionales y asuntos asiáticos, atisbó una recomposición de las relaciones entre Honduras y El Salvador y un cambio del mapa geopolítico en la región centroamericana en el caso que Bukele asuma el poder, dada su postura crítica y “poco diplomática” hacia asuntos internos de Honduras.

También preocupa el hecho de que él se ha referido abiertamente a otros temas territoriales desconociendo los derechos de Honduras en el golfo de Fonseca, ratificados por la Corte Internacional de Justicia de la Haya del 11 de septiembre de 1992.

“Hay que decir que las pretensiones de El Salvador sobre Honduras han sido un asunto de Estado, no de Gobierno, ideológico ni de partido político; pero no se había visto que un candidato presidencial utilizara este tipo de argumentos para tratar de obtener votos”, analizó.

En ese contexto, reconoció que la posibilidad de que el candidato de Gana llegue al poder siembra incertidumbre en Honduras porque podría afectar la cooperación transfronteriza, la lucha contra el crimen y las pandillas, el avance de la Unión Aduanera y la coordinación en asuntos migratorios.

Bajo ese contexto, Pérez consideró que lo más conveniente para Honduras es que los candidatos de Arena o el FMLN ganen las elecciones del próximo domingo, aunque, según las encuestas, eso es prácticamente improbable.

1-Nayib Bukele, de Gana, encabeza las encuestas con un 56.6% y podría proclamarse presidente sin necesidad de someterse a una segunda vuelta.



2- El excanciller Hugo Martínez es el candidadto del FMLN y le han pesado los desastrosos gobiernos de Mauricio Fúnez, acusado de corrupción, y Salvador Sánchez Cerén, en los dos últimos períodos.



3- Carlos Calleja compite por la Presidencia de la mano de Arena, partido que carga con el legado de los expresidentes Elías Antonio Saca, preso, y Francisco Flores, quien murió antes de que concluyera el proceso judicial en su contra por corrupción.

Armonía

Al respecto, Guillermo Pérez-Cadalso, exministro de Relaciones Exteriores y Expresidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), ponderó que en líneas generales las relaciones con El Salvador en este momento son buenas y armónicas, salvo algunos roces o tropiezos que son normales entre países fronterizos.

“Poniendo en la balanza esos problemas que siempre se dan entre naciones fronterizas y los avances que se han dado, yo me inclino más por creer que son relaciones buenas, como tienen que ser necesariamente con países que comparten un mismo sistema de integración centroamericana y ahora con una Unión Aduanera”, opinó.

A su juicio se ha madurado mucho en los últimos años para mantener esa buena relación a través del diálogo político, comercial, militar, policial y cultural.

“Yo creo que esas elecciones las debemos tener nosotros, claro, bajo la lupa de la observación, pero al mismo tiempo también bajo la seguridad que el Gobierno que salga electo necesariamente tiene que seguir el proceso de acercamiento que ha habido en el Triángulo Norte de Centroamérica, porque los problemas que tenemos son comunes”, afirmó.

Pérez-Cadalso consideró que el Gobierno que venga en El Salvador, cualquiera que sea su matiz político e ideológico, mantendrá ese acercamiento con Honduras en aras del desarrollo y la hermandad de sus respectivos pueblos.