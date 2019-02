Droga decomisada en Italia no salió de Honduras, confirma Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno confirmó que la droga hallada en Italia en un contenedor que contenía café hondureño no salió de Honduras.

En un comunicado leído por la comisionada presidenta de Coprisao, Eny Bautista, se informó que "las imágenes oficiales de inspección de seguridad de rayos gamma de la mercancía contenida en el contenedor antes de salir de Honduras, muestran que solo el cargamento declarado de paquetes de café, estaba en el contenedor al zarpar el buque".

El contenedor fue decomisado por las autoridades de Italia en el puerto de Livorno al constatar que sobre los sacos de café importados de Honduras estaban 23 bolsas con paquetes de cocaína valoradas en 148 millones de dólares.

El siguiente es el comunicado íntegro del Gobierno de Honduras

El Gobierno de la República de Honduras al revisar los antecedentes ha concluido, que muy al contrario a lo manifestado en algunos informes de noticias, no existe ninguna justificación para la implicancia que la cocaína incautada en Italia, en un contenedor de café hondureño, se había colocado en Honduras. Y es totalmente falso que la droga estuvo dentro de cualquier paquete de café hondureño.



Por el contrario, múltiples hallazgos indican que la droga se introdujo al contenedor, en otro punto o parada a lo largo de la ruta, considerando que el contenedor había sido inspeccionado y certificado con su cargamento declarado de café.



Es muy importante resaltar que el Puerto de Cortes está certificado por el gobierno de los EEUU por el Programa Megapuerto como parte de su Iniciativa de Seguridad de Contenedores, aunado a nuestro cumplimiento activo de la Iniciativa de Contenedor Seguro de Naciones Unidas, por lo cual se utilizan medidas de control especiales y tecnologías de seguridad.



Las imágenes oficiales de inspección de seguridad de rayos gamma de la mercancía contenida en el contenedor antes de salir de Honduras muestran que solo el cargamento declarado de paquetes de café estaba en el contenedor al zarpar el buque.



Las imágenes de este contenedor fueron revisadas, conforme a los protocolos de seguridad por los inspectores certificados de Honduras, sin encontrar anomalías. Incluso antes de haber llegado el contenedor al Puerto de Cortés, para poder sellar con el “marchamo” correspondiente (un sello de seguridad), fue inspeccionado y certificado por autoridades de Aduanas e IHCAFE, verificando físicamente que lo declarado estaba conforme con que presentan las imágenes de los rayos gamma.



Lo más significativo es que cuando las imágenes del contenido de rayos gamma a la “salida” de Honduras se comparan con las imágenes del video al abrir el mismo contenedor al llegar a Italia; se pueden ver bultos sueltos de gran tamaño adicionales que fueron agregados al contenedor en algún momento, después de dejar el Puerto hondureño. De acuerdo con esa conclusión, también se observa que la droga ilegal no estaba dentro de ninguno de los paquetes sellados de café, sino que se colocó dicha droga en 23 grandes bultos sueltos puesto encima de los paquetes sellados de café, contrario a versiones erróneas que han salido publicadas en los medios.



Consistente con todo el anterior, el comunicado de la autoridad aduanera italiana, que decomisó el contrabando, informó que también encontraron “marchamos” falsificados dentro del contenedor, sellos que habrían sido utilizados para reemplazar los marchamos de seguridad originales, que se cortarían primero para introducir la droga y luego para retirar el contrabando del contenedor sellado. Las autoridades hondureñas están a la espera de mayores detalles de sus contrapartes italianas.



En este caso el contenedor, después de salir de Honduras, llegó a Costa Rica, en el Puerto de Moin, pasando 48 horas, donde fue trasladado a un barco diferente, que luego viajó a puerto Turbo en Cartagena, Colombia, donde hizo una parada de otras 48 horas. Después se hizo parada en Pointe-a-Pitre en la Isla de Guadalupe. Posteriormente, el buque de carga se dirigió al puerto español de Algeciras, antes de llegar al puerto italiano de Livorno, donde las autoridades aduaneras italianas detectaron el contrabando de droga.



Es importante resaltar, que se ha determinado, a través de análisis de fuentes abiertas de noticias que en el mes de enero de 2019, otros siete cargamentos de cocaína se han incautados en el mismo Puerto de Livorno, Italia. Lo mas notable, es que dichos embarques nunca transitaron por Honduras, por tanto, no guardan ninguna relación con nuestro país. Sin embargo un elemento en común entre los embarques incautados, indican una pista importante que llevaban la droga en bultos idénticos como en el caso actual.



El gobierno de Honduras está tomando un interés activo en profundizar esta investigación en conjunto con los gobiernos involucrados.



Tegucigalpa, Honduras 31 de enero de 2019.