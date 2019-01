Emprendedores hondureños crean 807 negocios en 2 meses

San Pedro Sula, Honduras

Waleska Morales y Waleska Canales, madre e hija, salieron ayer del Gimnasio Municipal de esta ciudad entusiasmadas “como nunca” porque, “después de muchos años de mantener el anhelo”, por fin lograron tener una empresa.

Morales y su hija llegaron alrededor de la 1:00 pm de ayer a pedir asistencia en la Brigada Mipyme para constituir una sociedad de responsabilidad limitada (S. de RL) a través de la plataforma Mi empresa en línea (miempresaenlinea.org) y tres horas después salieron con la instrucción de visitar este día el Registro Mercantil ubicado en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

“Un amigo médico que sabe que soy emprendedora me llamó para que viniera a la brigada, pues corrí y me moví. Vine a la una de la tarde, pero no tenía los documentos y regresé a la casa por ellos”, dijo.

Unas 20 instituciones, entre gubernamentales y privadas, organizaron la Brigada Mipyme que atendió en San Pedro Sula a más de 600 emprendedores, entre martes y miércoles, que buscan convertir sus proyectos en negocios formales.

Morales y Canales presentaron la tarjeta de identidad, RTN y recibos de servicios públicos ante los asesores de la Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias de Honduras (Anmpih) y llenaron el formulario de solicitud para formar una empresa de montaje de eventos al amparo de la Ley de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa.

Sara Moreno, directora regional en el norte de la Anmpih, relató que “desde el primer día hasta el último minuto del segundo día llegó mucha gente”.

“Nosotros estábamos prestando el servicio de constitución de sociedad. No nos habíamos instalado y ya teníamos una gran cantidad de personas interesadas en crear sus empresas y aprovechar la nueva ley”.

Rosibel Chinchilla y Héctor Izaguirre llegaron al gimnasio para iniciar los trámites de consitución de sociedad.

En los últimos dos meses, en todo el país, de manera individual y con ayuda de la Brigada Mipyme, por medio de la plataforma Mi empresa en línea, los emprendedores presentaron 1,079 solicitudes, según estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).

De ese millar, 807 recibieron la autorización de las autoridades del Gobierno para iniciar operaciones como empresas formales habilitadas, y más de 200 están en diferentes etapas del proceso.

Allen Flores, técnico de la SDE, dijo que “estas empresas tienen derecho a la exoneración de impuestos (el 12.1%), y tienen derecho a obtener los permisos municipales, los de Arsa, bomberos, Senasa, sin ningún costo”.

Para aprovechar la asesoría que ofrece Brigada Mipyme y los privilegios que concede la nueva ley, Rosibel Chinchilla y Héctor Izaguirre llegaron ayer al gimnasio a comenzar la constitución de la sociedad mercantil con el objeto de formalizar su negocio de comida típica.

“Nosotros somos esposos y tenemos un negocio que se llama Típicos

Sabor Catracho en la Plaza Presidente Paz del centro de San Pedro Sula y queremos formalizar para poder crecer”, dijo Izaguirre.

El trabajo de las distintas dependencias fue intenso.

La Brigada Mipyme, la cual viajará por todo el país durante 2019, se instalará este día en El Progreso, Yoro, con la proyección de atender a más de medio millar de hondureños.

En San Pedro Sula, la SDE, el Centro de Dedesarrollo Empresarial (CDE) Mipyme y la Dirección de Innovación y Emprendimiento Municipal de San Pedro Sula montaron la Brigada Mipyme en el gimnasio municipal.

Denia Lily Loo, directora Ejecutiva CDE-Mipyme en el Valle de Sula, es del criterio que en Honduras “hay un deseo grande entre los emprendedores de convertirse en verdaderos empresarios”. “En el CDE estamos disponibles para que todos los pequeños emprendedores reciban asesorías para que hagan sus planes de negocios”, dijo. Según Loo, el CDE “le hace un diagnóstico a cada pequeña empresa y, de acuerdo a las necesidades identificadas, los dueños reciben las capacitaciones”.

La Brigada Mipyme, además de ofrecer la creación de empresas de manera rápida, le permite a todos los emprendedores realizar consultas y trámites en más de 20 instituciones en un solo día.

En la primera brigada, los asesores del Servicio de Administración de Rentas (SAR), la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y MiAmbiente recibieron en dos días a más de 1,000 personas que llegaron a consultar por el RTN, proceso de facturación, permisos sanitarios y ambientales.

Aproximadamente igual número atendieron los representantes de la Coooperativa Chorotega, Crédito Solidario y la Cooperativa CACEENP, que mantienen líneas de financiamientos para los emprendedores.

“Los emprendedores, por primera vez cuentan con el apoyo de muchas instituciones (...). En esta brigada, la Municipalidad de San Pedro Sula ofreció la asesoría para que las personas obtengan sus licencias de operación, antes llamadas permisos de operación. Ahora es un tema digital, en línea, y por eso las personas necesitan saber los pasos a seguir”, dijo Salomón Kattán, jefe de Dirección de Innovación y Emprendimiento Municipal.