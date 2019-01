Venezuela: Guaidó rechaza diálogo que le propone Maduro

Caracas.



El presidente Nicolás Maduro se declaró ayer dispuesto a reunirse con el líder opositor, Juan Guaidó, autoproclamado mandatario interino, quien casi en simultáneo aseguró que no se prestará para un “falso” diálogo.



“Estoy comprometido con el diálogo nacional. Hoy mañana y siempre estaré comprometido y listo para ir donde haya que ir. Yo, personalmente, si tengo que ir a encontrarme con este muchacho (Guaidó) voy”, aseguró Maduro.



Ante cientos de seguidores en la plaza central de Chacao (este de Caracas), Guaidó rechazó negociar, al referirse a iniciativas planteadas por México y Uruguay. “La represión, cuando no les da resultado, se convierte en falso diálogo... Debe tener muy claro el mundo y este régimen: pa’falso diálogo aquí nadie se presta”, advirtió Guaidó en su primera aparición pública desde que se autojuramentó el miércoles.



Maduro reiteró sus denuncias de un golpe de Estado en marcha orquestado por EEUU. “Golpe sería si me llevan, eso es un golpe”, reaccionó Guaidó, al comentar la posibilidad de ser apresado.



El jefe legislativo, de 35 años, convocó a una “gran movilización” la próxima semana. Maduro, por su parte, llamó a la “rebelión popular contra el golpe de Estado”.





La jugada de Guaidó



A mediados de diciembre, Guaidó viajó discretamente a Washington, Colombia y Brasil para conversar con funcionarios sobre la estrategia opositora de convocar manifestaciones masivas en torno a la juramentación el 10 de enero de Maduro, dijo el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, un aliado opositor ahora exiliado en España.



Guaidó salió de Venezuela por tierra hacia Colombia para no atraer la atención de funcionarios migratorios que en ocasiones acosan a dirigentes opositores en los aeropuertos y les impiden embarcarse hacia el extranjero, dijo otro dirigente opositor que solicitó el anonimato.



Sesiones prolongadas enviando mensajes de texto se convirtieron en algo normal, dijo el dirigente opositor. Un funcionario estadounidense, que solicitó el anonimato como una precaución, dijo que se usaron intermediarios para enviar mensajes a Leopoldo López, dirigente opositor y mentor político de Guaidó.



Durante una reunión celebrada en diciembre en Bogotá, Guaidó les contó su plan de proclamarse presidente interino el 23 de enero. El suspenso duró hasta horas antes de que se proclamara, dijo un diplomático latinoamericano del Grupo de Lima que también solicitó el anonimato.



Canadá jugó un rol protagónico. Su canciller Chrystia Freeland habló con Guaidó la noche del 9 de enero y le ofreció el apoyo de su gobierno para confrontar a Maduro, dijo un funcionario canadiense. También estuvieron muy activos Perú, Brasil y Colombia.