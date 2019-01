Popular taquero de la Peatonal sacó provecho a su deportación

San Pedro Sula, Honduras.



“Los gringos me disciplinaron y me enseñaron a trabajar”, dice Marvin España, conocido por los tacos mexicanos que vende, desde hace nueve años, en la Plaza Peatonal de San Pedro Sula.



Aprendió a elaborarlos en un resort de Colorado, Estados Unidos, en donde trabajó durante 13 años. Cuando lo deportaron por indocumentado se trajo la receta y el coraje para enfrentar la vida que le enseñaron sus jefes.



“Allá la hace uno de Cantinflas, si le toca botar basura, bota basura, aquí es donde pedimos gusto cuando buscamos un trabajo”, dice.



Una vez lo llevaron a la Corte por haber tirado un chicle en un parque y como castigo lo mandaron a barrer las calles. Eso le enseñó a mantener aseado su entorno. “Aquí la misma Policía tira las cáscaras de guineo, pasa un viejito y se cae”, dice España, conocido como El Pelón.



Tacos No se hagan bolas es el nombre que le puso a su negocio en el que vende diferentes platos de la auténtica comida mexicana. “No sabía que aquí también hay oportunidades”.