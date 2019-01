Hondureño Douglas Martínez vuelve al fútbol de Estados Unidos con el Real Monarchs de la USL

Estados Unidos.

Para nadie era un secreto, la eventual llegada del delantero hondureño Douglas Martínez al Real Monarchs de la USL, segunda división de Estados Unidos. El club a través de un comunicado anunció de manera oficial el fichaje del seleccionado catracho.

El oriundo de Olanchito, Yoro, disfrutará de su segunda aventura en el extranjero, luego de su participación con los New York Red Bulls, en esta oportunidad y con más conocimiento, el futbolista intentará hacer sentir su presencia y así poder dar el salto al primer equipo en la MLS.

“Estoy contento de que el equipo haya realizado el anuncio oficial, me emociona regresar al fútbol estadounidense y participar en la USL. Dios me ha dado esta segunda oportunidad, la cual considero una revancha, en la cual buscaré hacer las cosas bien, quiero empezar de cero, mejorar cada día en diferentes aspectos de mi juego y aprender, deseo arrancar con el pie derecho y vamos a aprovechar las oportunidades que me de el entrenador”, indicó Martínez.

Douglas Martínez firmó el pasado mes de septiembre por un año y medio con el Real Monarchs de Utah, club que se ha distinguido por ser uno de los principales protagonistas en la segunda división del futbol estadounidense, además de ser el principal semillero y filial del Real Salt Lake de la MLS,.

Los planes del delantero yoreño incluyen: Una futura incorporación al primer equipo, antes deberá romperla con la monarquía. Este viernes en horas de la tarde partirá de Honduras con una maleta llena de ilusiones.

ENTREVISTA CON DOUGLAS MARTÍNEZ

Esta es una negociación que se concretó hace muchos meses, a sabiendas que se venía esta incorporación a este club, ¿cómo se ha venido preparando?

Físicamente estoy muy bien, porque me he mantenido entrenando, luego de disputar los partidos con la selección en Colombia, me reporte al Vida y estuve con ellos durante el torneo, jugué muy poco por diversas diferencias con el entrenador, pero después del torneo continúe con mi preparación y lo único que me faltará serán los trabajos con el balón, en lo físico llegaré muy bien.

La experiencia con New York Red Bulls, club donde no pudo consolidarse, ¿qué tanto le puede ayudar ahora en con Monarchs?

Pues la verdad que mucho, cuando llegué a Nueva York todo era nuevo, era mi primera experiencia internacional, pero allí aprendí mucho, crecí como persona y futbolista, me preparó para esta segunda aventura, imagínese que llegué sin saber nada de inglés y ahora ya puedo hablarlo. Con seguridad, mucho de lo que me enseñaron en New York Red Bulls me va ayudar mucho en Utah, estoy muy agradecido con ese club por la forma en la que fui tratado.

Las altas pretensiones económicas del Vida, le impidieron continuar en Nueva York ¿En qué condiciones viaja en este momento a Utah?

Efectivamente, la malas decisiones de los dirigentes del Vida me impidieron regresar, pero Dios sabe lo que hace y vuelvo a los Estados Unidos con toda la intención de alcanzar el éxito en este equipo, el plan es causar una buena impresión, estar entre los mejores futbolistas del club y la liga, algo para lo cual vamos a trabajar muy fuerte.

“Voy con hambre de triunfo, con la convicción que nadie me va regalar nada, ya tengo referencias de lo que es el equipo, conozco un par de jugadores que me han informado de la ideología del club y estoy ansioso de poder integrarme y sumarme a los trabajos del grupo, tengo la confianza de que podre sobresalir, siempre y cuando trabaje muy fuerte en alcanzar los objetivos que me he propuesto”, aseveró el ex Vida.

El hondureño celebrando un gol con el filial del New York Red Bulls.

¿Está en sus planes agradar los ojos de Mike Petke, el técnico del Real Salt Lake y llegar a la MLS?

Él es un entrenador que gusta mucho de los jóvenes y no tiene miedo de darles oportunidades, así que voy con todas las intenciones de llegar al primer equipo, ese es el propósito en un equipo filial, la mentalidad es dar el salto y jugar en la MLS, a base de buenas actuaciones con Monarchs se abrirá la puerta para llegar al primer nivel.

Las lesiones, convocatorias a la Selección de Nacional de Honduras y un campeonato mundial juvenil le privaron jugar mucho en la USL con Nueva York. ¿Qué impresión cree usted que ha dejado aquí para recibir una segunda oportunidad?

El que me conoce sabe que soy una persona que trabaja mucho, nunca bajo los brazos durante los entrenos a pesar de la adversidad, cuando jugué siempre me brinde al máximo y en los minutos que tuve participación lo hice muy bien. La selección siempre fue un impedimento porque pase más tiempo con ellos que con el club y las lesiones me seguían al volver al equipo, aun así, me ponía a la disposición del técnico, creo que esa es la impresión que deje.