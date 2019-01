Llaman a todos los panameños a participar en la JMJ con el Papa

Panamá.



El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, ha exhortado este viernes a "todos" los panameños a participar en las actividades de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) con el papa Francisco, tras conocerse quejas de fieles contra las autoridades de que no les habían permitido el acceso.



La exhortación, distribuida por el equipo de prensa de la JMJ, indica que "lo importante es el que el papa Francisco pueda sentir el calor de todo el pueblo panameño en sus actividades, principalmente en la misa de envío, el domingo 27 de enero de 2019".



"No olvidemos que esta fiesta es de todos", enfatiza el prelado, quien añade que "las entradas son gratuitas y las pueden retirar en sus parroquias o en los mismos accesos de entrada general, C, D y E".

Sin embargo, el canal 2 TVN Media reveló este viernes que en la cita de ayer en el campo Santa María la Antigua muchos fieles no pudieron entrar.



Explicaron que las autoridades de seguridad impidieron el acceso a muchas personas sin ninguna explicación, cuando había espacios vacíos en el lugar, supuestamente por falta de autorización de los organizadores.



No obstante, Ulloa manifiesta en su mensaje: "les reitero a todas las familias panameñas que están invitadas a participar en los eventos con el Santo Padre".



El domingo la "misa de envío" se concelebrará en el campo San Juan Pablo II, a unos 9 kilómetros al este de la capital, con capacidad para 750.000 personas. Durante la misma está previsto que el pontífice dirija su mensaje central a los peregrinos para revitalizar la iglesia y que anuncie la sede de la próxima JMJ.



En la paraliturgia que se celebró el jueves con Francisco en el campo Santa María la Antigua participaron unas 350.000 personas, según informes de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial (FTC).



Este viernes Jorge Mario Bergoglio visitará un penal para menores de edad en la periferia este de la capital panameña, adonde viajará por tierra, y desde donde retornará en helicóptero al aeropuerto Marcos Gelabert para de allí volver a la Nunciatura Apostólica.



Luego, por la tarde, encabezará el Vía Crucis en el mismo campo donde este jueves presidió la paraliturgia, para el que se espera otra participación masiva de fieles.