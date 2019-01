Sectores de San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y La Lima estarán sin energía mañana  

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programaron un nuevo apagón para diversos sectores de San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y La Lima para mañana viernes.



Sectores programados por la EEH





San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Bo. Santa Ana (este)

Bo. Las Acacias (oeste)

Bo. Guamilito (oeste)

Laboratorio Finlay

Keymart

Comercial Larach (Las Acacias)

Mercado Guamilito (costado oeste)

Hotel Honduras Plaza

Hotel Mediterráneo

Col. Sitra-Alus



El Progreso.- 8:00 am a 4:00 pm

Bo. El Barrial

Col. Castillo

Bo. San José # 2

Col. Emanuel 1 y 2

Col. Suazo Córdova

Col. Ávila Panchamé

Col. Esperanza de Jesús

Col. Imprema

Col. 19 de Julio

Col. Los Laureles

Col. Buenos Amigos

Col. Corolito

Col. 12 de Junio

Col. Juan Carías

Col. Juventino Barahona

Col. Primero de Marzo

Col. Corocol 1, 2 y 3

Col. Covitral

Col. Paredes

Col. La Española

Col. La Libertad

Col. Berlín

Col. Ebenezer

Col. Sitramedhys

Col. 3 de Abril

Col. Juan Ramón Morales

Col. Las Golondrinas

Col. La Pimientera

Flores de Mayo



La Ceiba, Atlántida.- 8:00 am a 5:00 pm

Municipio de Arizona

Col. San Alejo

Col. Brisas de Lean

Aldea Santa María

Aldea La Suiza

Desvío Lean

Aldea El Empalme

Aldea Hilamo Nuevo

Col. El Edén

Aldea Mezapita

Generador Semsa

Generador Mangungo

Generador Matarras

Col. Reyes (Mezapita)

Col. Suyapa (Mezapita)

Aldea El Astillero

Aldea Matarras

Aldea La Lomas

Aldea La Aurora

Aldea El Guayabo

Col. Guillén (San José de Texiguat)

Aldea San José de Texiguat

Aldea La Bomba

Aldea Nueva Florida

Col. Satélite (Nueva Florida)

Aldea La Unión Santa Fe

Aldea Lempira

Aldea La Concepción

Aldea Buena Vista

Aldea Buena Vista (El Barro)

Aldea La Yusa

Aldea El Astillero (Fábrica de Aceite Exportadora del Atlántico)

Aldea El Coco

Aldea Las Piedras

Aldea Santa Lucía

Aldea Mojimán

Aldea Cangelica (arriba y abajo)

Aldea San Juan Lempira

Aldea El Zapote

Aldea Las Delicias

Aldea Las Suyapas

Aldea Morazán

Aldea El Dorado (desvío Lean hacia La Ceiba)

Aldea Ríó Chiquito

Aldea Barranquía (desvío Lean hacia abajo)

Aldea El Jazmín (arriba y abajo)

Aldea París de Lean

Aldea Las Flores de Lean

Aldea Las Delicias del Cacao

Aldea Ceibita Way

Aldea El Sitio

Aldea Colorado Barra

Aldea Nueva Goo

Aldea Cayo Venado

Aldea Las Rositas

Aldea Sombra Verde

Aldea Campo Nuevo

Aldea Wachipilín

Aldea La Tarraloza (Esparta)

Aldea Agua Caliente



Sectores programados por la Enee



La Lima.- 9:00 am a 3:00 pm

Col. Tela

Col. Los Pinos

Chulavista

Bo. Italiano

Col. Caimán

Alpha

Cuerpo de Bomberos

FHIA

Bo. Cementerio

Col. Sula

Bo. Centro Sur

Escuela Esteban Mendoza

Escuela Gabriela Mistral

Municipalidad de La Lima

Col. Sitraterco

Col. Los Ángeles

Villa Catalina

Restaurante Toyas

Col. La Mesa

Barrio El Centro

Cruz Roja

Col. Chapala

Col. Ruby

Col. Cerrato

Col. 23 de Septiembre

Col. Fraternidad I y II

Col. El Maestro