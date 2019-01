Lucha de camellos en Turquía

Turquía.



Los animales desfilan con sus mejores galas para ganar el corazón del público. Luego los 124 camellos intentan abatir a sus rivales con técnicas propias



“Cuando entran el campo, se remueven sus bozales pero se les ata la boca para que no se lastimen. El objetivo es morder, pero todos preparan a los peleadores para que no se muerdan ni se lastimen unos a otros. Entonces los camellos no son expuestos a ningún peligro, ellos simplemente se ponen en una posición de combate, de lucha”, dijo Erol Bilgin, camellero.



La tradición es parte de la cultura de Anatolia. La lucha termina cuando uno de los camellos cae al suelo o huye.



Los animales están presentes hasta en los sándwiches vendidos durante la fiesta. Texto, foto y video de AFP.