Maduro ordena cierre de embajada en Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que los diplomáticos venezolanos en Estados Unidos deben abandonar ese país y ordenó cerrar la embajada y los consulados, al tiempo que reiteró que los estadounidenses deben irse, a más tardar el próximo domingo.



Maduro hizo esta declaración en el Tribunal Supremo de Justicia donde los magistrados y representantes de otros poderes le brindaron su apoyo tras la autoproclamación como presidente del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien recibió el apoyo inmediato de Estados Unidos.



"He decidido regresar todo el personal, diplomático y consular de nuestro país en el exterior y cerrar la embajada y todos los consulados en Estados Unidos", dijo el presidente.

#24Ene Maduro anuncia cierre de la embajada y todos los consulados de Venezuela en Estados Unidos https://t.co/WzePB26nnH pic.twitter.com/X19wtRcN17 — Diario 2001 (@2001OnLine) January 24, 2019









Reiteró, en este sentido, que este miércoles tomó la decisión "que mantiene con firmeza" de romper relaciones diplomáticas y políticas "con el Gobierno imperialista de Donald Trump, y expulsar a todo su personal diplomático y personal" de Venezuela.



"Hasta el domingo tienen las 72 horas para retirarse de Venezuela, para marcharse de Venezuela", insistió.

El gobierno estadounidense no reconoce esa decisión y anunció que tomará medidas si su personal es puesto en "peligro".



"Sin queda algo de sensatez y racionalidad yo le digo al Departamento de Estado, con racionalidad, con sensatez, en base al derecho internacional, ustedes tienen que cumplir la orden que ha emanado del gobierno de Venezuela", advirtió.



La decisión de Maduro fue rechazada por Guaidó que pidió a todas las embajadas mantener sus puertas abiertas, con la consiguiente reacción de Estados Unidos que dijo que al no reconocer al líder chavista como jefe de Estado, no le obedecerá.





"Ahora ellos pretenden decir 'desconocemos al Gobierno de Maduro y nos quedamos' ¿Qué creen? ¿Ellos creen que ya tienen un enclave colonial en Venezuela, donde deciden lo que les da la gana? No", exclamó el gobernante.



Asimismo les pidió: "Si queda algo de sensatez y racionalidad yo le digo al Departamento de Estado, con racionalidad, con sensatez, con base en el derecho internacional, ustedes tienen que cumplir la orden que ha emanado del Gobierno de Venezuela".

Maduro mantuvo la acusación al Gobierno de Estados Unidos de ser el responsable de un plan para imponer a Guaidó como presidente de un gobierno "de facto, inconstitucional, un golpe de Estado" y dijo no tener dudas de esto.



"Trump, con su locura de creerse policía del mundo", señaló.

Guaidóm resguardado



Argumentando estar facultado por la Constitución, Guaidó, de 35 años, se autojuramentó el miércoles como "presidente encargado" para -dijo- "lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres".



De inmediato, fue reconocido por Estados Unidos, Canadá y una decena de países de América Latina, en tanto Maduro obtuvo el respaldo de sus aliados Rusia, China y Cuba. El presidente ruso, Vladimir Putin, lo llamó personalmente.



En una sesión sobre Venezuela, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, llamó este jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA) a reconocer a Guaidó y al menos 15 países exigieron al Gobierno de Maduro garantizar la seguridad del presidente interino que está a "buen resguardo" pero mantendrá "en reserva" el lugar de su ubicación.



Además, Estados Unidos pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela para el sábado.



El segundo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero, es desconocido por parte de la comunidad internacional por considerar que su reelección fue fraudulenta.