EN VIVO: Mike Pompeo llama a miembros de la OEA a reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela

Washington, Estados Unidos

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció hoy 20 millones de dólares en ayuda humanitaria para el "pueblo" venezolano e instó al resto de los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a reconocer a Juan Guaidó como el presidente "legítimo" de Venezuela.

"Ahora llegó la hora de que la OEA como institución haga lo mismo", dijo Pompeo en una reunión extraordinaria sobre la crisis en Venezuela, en la que también advirtió al mandatario Nicolás Maduro con respecto al "uso de la fuerza".

Pompeo, pidió a las fuerzas de seguridad de Venezuela que protejan la "integridad personal" del autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó.

La sesión extraordinaria en la OEA fue convocada el martes, previo a la autoproclamación de Guaidó, para analizar "los recientes acontecimientos en Venezuela" a solicitud de las misiones permanentes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú.

Estados Unidos lidera el respaldo a Guaidó junto a una decena de países americanos, entre ellos Brasil, Colombia y Argentina.



"Reitero nuestras amenazas sobre cualquier decisión de los elementos remanentes del régimen de Maduro sobre el uso de la violencia para reprimir una transición política", advirtió Pompeo en su alocución.



A título personal, el secretario general de OEA, Luis Almagro, felicitó a Guaidó, casi inmediatamente de que éste se autoproclamara presidente interino de Venezuela.

La representante de Venezuela en la OEA, Asbina Ixchel Marin, rechazó la celebración de la sesión que calificó como "un atropello a la Carta de la OEA" y dijo que "ninguno de los actos" de ésta van tener validez para su gobierno.





El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, fue el primero en reconocer este miércoles al jefe del Parlamento Juan Guaidó como gobernante legítimo de Venezuela, línea que siguieron más de una decena de países del continente americano, incluidos Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina.

"Un atropello a la Carta de la OEA"



"Ayer en Venezuela ocurrió un golpe de Estado apoyado por un grupo de países que ahora pretende justificarlo aquí en esta organización", afirmó Marín.



Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, está sumido en una grave crisis política y económica que ha obligado a 2,3 millones de personas a abandonar el país desde 2015, según la ONU.



La crisis ha provocado escasez de alimentos y medicinas y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación en 2019 alcanzará 10.000.000%. Agencias



El día que Maduro asumió su segundo periodo, la OEA aprobó una resolución para declarar ilegítimo su mandato.



Venezuela ha sido amenazada en varias ocasiones con ser expulsada de la OEA, pero hasta ahora no se ha conseguido la mayoría de dos tercios necesaria para concretar esta medida.



En medio de estas tensiones, Caracas abrió en abril de 2017 el procedimiento para retirarse de la OEA, que debería concretar en abril de 2019.

Las amenazas de expulsión

El Ejecutivo estadounidense avisó de que "todas las opciones están sobre la mesa" si no hay una transición pacífica, se ofreció a prestar ayuda humanitaria y, además, volvió a pedir a los militares venezolanos que "respalden la democracia y protejan a los ciudadanos" de ese país.

Así reaccionó Maduro



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó a las medidas de EE.UU. con la ruptura de relaciones diplomáticas y la orden de expulsar al personal de la embajada estadounidense en Caracas, a lo que Washington respondió diciendo que mantendrá a sus diplomáticos en Venezuela porque no reconoce la legitimidad de Maduro.

A las 11.00 hora local (16.00 GMT) comenzó la sesión del Consejo Permanente de la OEA, que tiene como objetivo "abordar los "recientes acontecimientos en Venezuela", según la convocatoria.



Según dijeron a Efe fuentes diplomáticas, los países que respaldaron la legitimidad de Guaidó como presidente tienen previsto sacar adelante una declaración, documento que sirve para mostrar una postura unificada sobre un tema, pero no tiene carácter vinculante, como es el caso de una resolución.



Venezuela vive una situación de incertidumbre política desde que el pasado 10 de enero Maduro volviera a tomar posesión de su cargo después de unas elecciones celebradas en pasado mayo y no reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional debido a la ausencia de la oposición.



La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, ha invocado la Constitución para declarar "usurpador" a Maduro y asumir los poderes del Ejecutivo.



Como parte de esa incorporación de poderes, la Asamblea Nacional decidió esta semana designar a Gustavo Tarre Briceño como "representante especial" ante la OEA. EFE