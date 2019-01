¿Qué lleva el papa Francisco en su maletín y por qué nadie más lo carga?

Ciudad Panamá.



El papa Francisco llegó a Panamá la tarde de miércoles para encabezar la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), un encuentro de cinco días con miles de peregrinos de todo el mundo.



Mientras Francisco se dirigía al avión papal que lo llevaría hacia Ciudad de Panamá, se mostró sonriente y relajado, y como en otras ocasiones, llegó cargando su clásico maletín negro, que no deja que otra persona lo cargue y cuyo contenido reveló años atrás.







La imagen del pontífice argentino cargando el maletín, llamó la atención durante la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013, y su foto dio la vuelta al mundo.



¿Qué contiene el maletín negro del papa Francisco?, la pregunta que todo mundo se hizo fue abordada por un periodista en el vuelo de retorno a Roma.







Jorge Bergoglio, que siempre ha querido cargar su propio maletín, sacó de dudas a los periodistas y al mundo entero que tenía la gran curiosidad de aquella foto que se había viralizado en las redes sociales.



En el maletín lleva, aseguró, la maquina de afeitar, el breviario, la agenda y un libro para leer, "pero no llevo la llave de la bomba atómica", agregó entre risas.



"Siempre llevo el maletín cuando viajo, es normal. Debemos ser normales. Es un poco extraño lo que me dices que ha dado la vuelta al mundo esa foto. Debemos habituarnos a ser normales. La normalidad de la vida", expresó en 2013 el papa Francisco.



Este jueves, Francisco le hablará a una América Latina fracturada por la crítica situación en Venezuela y convulsionada por un fenómeno migratorio sin precedentes, que castiga especialmente a los jóvenes.