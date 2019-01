Pacientes del Mario Rivas reciben varias recetas, pero salen sin medicinas

San Pedro Sula, Honduras

Don Gilberto Deras (de 73 años) llegó ayer temprano al hospital Mario Rivas para hacerse una endoscopía, le recetaron seis medicamentos, pero en la farmacia no había ninguna.

Dato Las citas prolongadas es otra de las quejas de los pacientes, pero las autoridades dicen que es por la gran demanda y los pocos especialistas.

El paciente reside en Champerío, Choloma, y padece del corazón y gastritis. Don Gilberto se quejó debido a que el centro asistencial no le dieron sus medicinas.

Contó que el médico que lo atendió le prescribió seis medicamentos, entre ellos, espironolactona, atorvastatina, multivitaminas, bisoprocol y un protector gástrico,pero la farmacia no le dio ninguno.

“Me tocó comprar el protector gástrico porque eso es barato, pero las demás medicinas no porque no tengo suficiente dinero. No sé cómo el Gobierno dice que hay medicinas en los hospitales y le toca comprar las medicinas a uno”, lamentó el paciente.

“Me dieron seis recetas porque padezco del corazón, pero dos me tocó comprarlas a mí, las otras me dijeron que no había”, expresó Deras, quien aseguró que la atención del especialista “es muy buena, pero lástima que no hay medicinas”. Como don Gilberto muchos de los usuarios del Rivas se quejan ante la falta de medicamentos y lo prolongado de las citas con especialistas.

Gilberto Deras muestra las recetas que le entregó el médico en el Rivas, pero no recibió medicinas. fotos: J. GOnzales

José Bartolo Amador acudió en busca de una cita con el neurocirujano, pero se la programaron hasta para el 7 de mayo.

El joven dijo que era la fecha más próxima que tenían. “No queda de otra que esperar la cita”, expresó.

El nefrólogo Manuel Rocha dijo que en esa especialidad no hay mora en cuanto a citas debido a que hay cinco nefrólogos y uno en servicio social.

“Con las citas en nefrología no hay problemas, incluso en emergencia”, aseguró.

Concepción Oseguera, presidenta regional del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys), aseguró que sí hay medicinas. “Medicamentos hay en el hospital, es más, se viene gente del Seguro a traer medicamentos acá, los centros de salud están desabastecidos, los pacientes se vienen al Catarino y acá se les da sus fármacos”, aseguró la dirigente sindical.