Suspenden búsqueda del avión en el que viajaba Emiliano Sala

Londres, Inglaterra.

Las esperanzas de encontrar con vida al futbolista argentino Emiliano Sala se fueron reduciendo a lo largo del martes, después de que no se encontrarán durante el día indicios del pequeño avión en el que viajaba y que desapareció el lunes por la noche en el Canal de la Mancha.

La policía anunció la interrupción de las operaciones de búsqueda por este martes, centradas en el punto donde el aparato desapareció de los radares, a una veintena de kilómetros al norte de la isla de Guernesey.

"No hemos encontrado ningún indicio de las personas que iban a bordo. Si amerizaron, las opciones de supervivencia son a estas alturas, desgraciadamente, escasas", indicó la policía en su cuenta de Twitter, precisando que se reanudará la búsqueda cuando amanezca el miércoles.

Sala, de 28 años, viajaba el lunes a Cardiff, la ciudad galesa del club de la Premier League al que acababa de ser traspasado, desde Nantes (Francia), donde jugaba hasta ahora.

"Desgraciadamente, nos tememos lo peor", declaró a la AFP John Fitzgerald, director general de la agencia de socorro marítimo Channel Islands Airsearch.

"Es desesperante"

La alerta la dio a las 20h20 GMT el lunes por la noche el control aéreo de Jersey, señalando que un pequeño aparato privado monomotor Pier PA-46 Malibú había desaparecido de su radar.

Según los controladores aéreos, el avión, que volaba en un primer momento a 5.000 pies, habría solicitado descender a 2.300 pies, cuando se perdió su pista.

La búsqueda por mar y aire que comenzó el lunes por la noche se interrumpió horas más tarde debido al viento creciente, una marea demasiado agitada y la mala visibilidad. No se encontró ninguna pista del aparato.

Se retomó el rastreo del avión este martes a las 08h00 GMT, bajo la dirección de los guardacostas de Guernesey, con medios británicos y franceses.

"Es desesperante, no se puede creer. No sé nada. Nadie me llamó (de los clubes), me enteré por los medios. Yo hablé el domingo con él", señaló el padre del jugador a medios argentinos.