Lady Gaga hace historia con doble nominación en los Óscar

Los Ángeles, EEUU.

La cantante Lady Gaga hizo historia en los Premios Óscar al ser la primera persona nominada a mejor actriz y mejor canción original en el mismo año por su trabajo en el remake "A Star Is Born".

Las nominaciones para la 91 edición de los premios de la Academia que se anunciaron este martes por la mañana antes de la ceremonia de entrega el próximo 24 de febrero, y el melodrama dirigido por Bradley Cooper obtuvo un total de ocho nominaciones en las principales categorías.

Gaga competirá a la estatuilla por mejor actriz contra Glenn Close por "The Wife", Yalitza Aparicio por "Roma", Olivia Colman por "The Favourite" y Melissa McCarthy por "Can You Ever Forgive Me?".

Este año la cantante y la veterana actriz de grandes hits como "Atracción fatal" o "101 Dálmatas" compartieron el premio a mejor actriz en los Critics Choice Awards 2019 entregados el pasado 13 de enero.

Esa misma noche Gaga también se llevó el Critics' a mejor canción original.

"Shallow", el dúo que rompió récords interpretado por Lady Gaga y Bradley Cooper, y con la colaboración con Mark Ronson, también fue nominado a Mejor Canción Original, enfrentándose a composiciones de las bandas sonoras de "Black Panther", "RBG", "Mary Poppins Returns" y "The Ballad of Buster Scruggs".

Gaga es la segunda nominada en ser reconocida en la categoría de mejor canción original y actuación en el mismo año, después de que Mary J. Blige, quien estuvo nominada en 2018 a mejor actriz de reparto por su actuación en la cinta "Mudbound" de Netflix y por sus contribución con la canción principal "Mighty River".

Sin embargo a Bradley Cooper, co-protagonista y director del filme, no le fue tan bien en las nominaciones para los Óscar 2019, ya que solo fue nominado a la categoría de mejor actor, pero fue relegado en la de mejor director, donde Spike Lee recibió su primera nominación por la cinta "BlackkKlansman".

En un concierto reciente en Las Vegas, Gaga respondió a un grupo de fanáticos que llamaron a su canción "Shallow" digna de un Oscar.

"No se trata del premio. Se trata del proceso de creación ", dijo Gaga en el escenario. "Si quieres seguir tus sueños y quieres ser una estrella, es mejor que lo hagas porque quieres cambiar la vida de las personas, no porque quieres cambiar la tuya".

Gaga fue nominada en 2016 a mejor canción original anteriormente por "Til It Happens To You" tema del documental sobre las violaciones en campus universitarios, "The Hunting Ground" .

Los premios Óscar 2019 se entregan este domingo 24 de febrero.